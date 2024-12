A Stock Series encerrou sua participação neste sábado em Interlagos com a primeira corrida da grande final da temporada 2024. O líder Arthur Gama dominou, convertendo a pole em vitória sem maiores problemas, com Pipe Barrichello Bartz em segundo, enquanto o vice-líder Enzo Bedani não teve uma corrida das mais fáceis, terminando em quinto.

Líder do campeonato, Arthur Gama largou da pole, com Guto Rotta em segundo, enquanto o vice-líder Enzo Bedani saiu apenas em sexto.

Gama saiu bem e manteve a ponta, enquanto Bedani não teve uma boa largada e caiu para oitavo, dificultando ainda mais sua briga pelo título. Mas, aos poucos, Enzo foi se recuperando, subindo para quinto ao final da segunda volta, enquanto Gama abria 1s5 na ponta.

Com Gama tranquilo na frente, abrindo 2s5 a 17min do fim, Rotta se via pressionado por Pipe Bartz, que conseguiu a ultrapassagem na sequência. Já Bedani voltava a sofrer com seu rendimento, caindo para a sétima posição.

Bedani buscava se recuperar e se envolveu em uma disputa com Reis e Schotten. Por sorte, o vice-líder escapou de um toque envolvendo os outros dois pilotos, que rodaram e perderam posições. Lá na frente, Bartz vinha imprimindo um bom ritmo, reduzindo a vantagem de Gama na ponta.

No final, Arthur Gama não teve problemas para converter a pole em vitória na corrida 1, se aproximando do titulo da Series. Pipe Bartz foi o segundo, com Guto Rotta em terceiro, enquanto Enzo Bedani foi o quinto.

A Stock Series volta à pista no domingo para o encerramento da temporada 2024 com as duas corridas finais da etapa de Interlagos, às 16h e 16h40, ambas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Confira o resultado da corrida 1 da Stock Series em Interlagos (top 10):

1 - Arthur Gama

2 - Pipe Barrichello Bartz

3 - Guto Rotta

4 - Gustavo Frigotto

5 - Enzo Bedani

6 - Leo Reis

7 - Alfredinho Ibiapina

8 - Hugo Cibien

9 - Akyu Myasava

10 - Erick Schotten

