A Stock Series será o novo desafio de Felipe Barrichello Bartz, o Pipe, na temporada 2023. Depois de ser um dos destaques em sua estreia na Fórmula 4 Brasil no ano passado, o piloto de apenas 17 anos fará mais uma transição em sua tão jovem carreira, acelerando a partir de agora um carro de turismo.

Pipe estará no comando do Chevrolet Cruze #24 de uma das equipes mais vencedoras da categoria: a W2/ProGP, chefiada por Serafin Jr. e Duda Pamplona. O time é pentacampeão da Stock Series por equipes (2013, 2014, 2017, 2018 e 2022) e tetracampeão por pilotos (2013, 2014, 2018 e 2022).

A estreia na nova categoria acontecerá no autódromo de Interlagos (SP), palco da etapa de abertura de 2023 nos dias 21, 22 e 23 deste mês.

Pipe só teve contato com o carro de 340 cavalos durante um único teste, realizado em dezembro passado, na chuva, também na pista paulista. O piloto sabe que será um ano de desafios, mas vê com muito otimismo este novo capítulo de sua carreira nas pistas.

“A expectativa para a temporada é muito boa, mas será mais uma transição na minha carreira. Então, imagino que será um ano de muito trabalho para a adaptação a todas as novidades. O carro é totalmente novo para mim e a categoria já tem muitos pilotos com experiência, o que torna o desafio ainda maior. Preciso me adaptar o mais rápido possível para ter a chance de ser competitivo”, declarou o piloto, que é sobrinho de Rubens Barrichello, ex-piloto da Fórmula 1 e atual campeão da Stock Car.

Depois de uma carreira de muitas vitórias no kart, Pipe estreou na Fórmula 4 em 2022 e conseguiu grandes resultados. Mesmo enfrentando alguns problemas com o carro no início da temporada e que o impediram de lutar pelo título no final, foi o quarto colocado, com cinco pódios no total (duas vitórias, dois segundos lugares e um terceiro).

A mudança para os carros de turismo deu-se após algumas avaliações, visando o futuro nas pistas. “Optamos por esse caminho do turismo após considerar o que seria melhor para a minha carreira. Analisamos vários fatores e tomamos uma decisão focada no meu futuro profissional”, destacou.

“Fiz o teste com a W2 em dezembro e foi muito produtivo. Gostei muito da forma como eles trabalham, nos entrosamos bem e, com certeza, será uma motivação a mais defender uma equipe campeã”, observou.

Sobre as pistas do calendário, o piloto nunca andou nos circuitos do Rio Grande do Sul e já fez um teste com um Fórmula 3 em Cascavel (PR), traçados que não fizeram parte da Fórmula 4 no ano passado. No entanto, Pipe ressalta que com o carro da Stock Series será como uma nova estreia em todos os circuitos. “Considero que em cada pista vai ser como uma primeira vez, porque nada será igual ao Fórmula 4, vai ser tudo completamente diferente”.

Na temporada, o piloto contará com o patrocínio das empresas Pay4Fun, Liquigás e Suhai Seguradora. “Agradeço muito aos meus patrocinadores e a minha família por mais esta nova oportunidade na minha carreira e espero que possamos ter mais um ano muito especial e de grandes conquistas”, completou.

Criada em 1993 e batizada inicialmente como Stock Car B, a atual Stock Series também já teve o nome de Stock Light, mas sempre manteve seu objetivo de formar jovens talentos para a principal categoria do automobilismo nacional, a Stock Car Pro Series.

Nesta temporada, os pilotos ainda terão um grande incentivo que é a premiação oferecida pelos organizadores ao campeão. Serão aproximadamente R$ 2,5 milhões, concedidos em dinheiro e equipamentos necessários para que o piloto dispute no ano que vem a temporada da Stock Car.

Felipe Barrichello Bartz (Pipe)

Idade: 17 anos (27/05/2005)

Naturalidade: São Paulo (SP)

Status: estreante na Stock Series

2022: quarto colocado na Fórmula 4 Brasil, com cinco pódios no total (duas vitórias, dois segundos lugares e um terceiro)

Número: #24

W2 RACING/PROGP

Sede: Rio de Janeiro (RJ)

Chefes: Serafin Jr., Duda Pamplona e Julio Taboas

Principais conquistas: Pentacampeã da Stock Series por equipes (2013, 2014, 2017, 2018, 2022), tetracampeã por pilotos com Felipe Fraga (2013), Guilherme Salas (2014), Raphael Reis (2018) e Vitor Baptista (2022)

