Depois de ter seus planos de iniciar a temporada 2020 em Cascavel frustrados, a Stock Car bateu o martelo e a primeira corrida do ano acontecerá no dia 26 de julho em Goiânia. E, para viabilizar a realização da etapa, a categoria delimitou uma série de protocolos de segurança.

A Stock tinha como intenção dar o pontapé inicial na temporada 2020 em 05 de julho, no circuito de Cascavel no Paraná, após o sucesso da rodada dupla feita pela Copa Truck no local, porém, os planos da categoria não deram certo, após o governo paranaense aplicar novas restrições no estado, impedindo a realização da prova.

Depois de negociações, a categoria chegou a um acordo com a Secretaria de Saúde de Goiás para a realização do evento. Em preparação, a Stock enviou às equipes nesta quinta-feira uma circular com as normas de conduta que pilotos e equipes deverão seguir na etapa de Goiânia.

Todos os presentes no autódromo precisam fazer o teste RT-PCR antes da viagem, a partir do dia 19 de julho, garantindo uma validade dos resultados de sete dias, até o dia 26 de julho, data da prova.

Ao chegar no autódromo, os participantes terão que assinar o termo de compromisso com o protocolo de conduta e passarão por uma barreira de fiscalização, tendo acesso apenas quem realizar um cadastro prévio. Antes de entrar, será medida a temperatura de todos os presentes. Quem apresentar qualquer tipo de sintoma será encaminhado imediatamente para o ambulatório.

Já dentro do autódromo, o uso de máscaras é obrigatório e, para quem estiver na área de boxes, o escudo facial também será cobrado. A exceção fica para os pilotos, durante treinos e corridas. Além disso, normas de distanciamento social deverão ser seguidas o tempo todo, com dois metros entre cada pessoa. Por isso, reuniões e atendimentos serão online.

No documento enviado antes do cancelamento da prova de Cascavel, a Stock havia delimitado também o número de pessoas que as equipes poderiam levar para o evento, porém, não há menção disso na circular distribuída nesta quinta.

Na ocasião, a Stock havia determinado que as equipes com dois carros no grid poderiam ter no máximo nove integrantes, incluindo o chefe e os pilotos, sendo que cada carro ocuparia seu próprio box. Esse número representa uma redução considerável para a categoria, já que o número médio de pessoas de uma equipe em um final de semana é de 15 integrantes, excluindo chefe e pilotos.

O grande destaque da temporada 2020 é que a categoria deixa de ser monomarca e passa a correr com dois carros. De um lado, o Chevrolet Cruze. De outro, o Toyota Corolla.

Nas últimas semanas, a Stock vem retomando suas atividades aos poucos. Parte das equipes tiveram a chance de dar as primeiras voltas com o carro de 2020 no Autódromo de Curitiba e tanto o Cruze quanto o Corolla foram elogiados pelos pilotos.

No cronograma original, a Stock já teria feito seis provas no momento do novo início da temporada. O campeonato estava programado para começar em 29 de março, com a Corrida de Duplas em Goiânia e passaria por Velopark, Londrina, Interlagos, Velo Città e Santa Cruz do Sul até o final de junho.

Entre essas provas, estava um evento conjunto da Stock com a Copa Truck, marcado para o final de maio no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A programação completa da primeira etapa deve ser apresentada no início da próxima semana. O Motorsport.com Brasil fará cobertura especial e multimídia de toda a temporada 2020 da Stock Car.

