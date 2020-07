A Stock Car anunciou nesta terça-feira a data de estreia de sua temporada 2020. A maior categoria do automobilismo brasileiro terá a disputa da primeira etapa no próximo dia 26 de julho, em Goiânia.

"A Stock Car e Stock Light confirmaram nesta terça-feira a realização da primeira etapa de 2020, após autorização da Secretaria de Saúde de Goiás para que o principal campeonato brasileiro de automobilismo abra a temporada no próximo dia 26 de julho no Autódromo de Goiânia. As corridas serão realizadas com portões fechados, sem público, e com rígido protocolo de segurança sanitária", comunicou a direção da categoria.

"A Stock colocará na pista os novos Chevrolet Cruze e Toyota Corolla com novidades técnicas, visual arrojado baseado nos modelos de rua e o tradicional equilíbrio de desempenho que historicamente tem marcado as temporadas da Stock, tornando-a uma das categorias mais admiradas em todo o mundo pela imprevisibilidade. A programação completa da primeira etapa da Stock, incluindo guia de transmissões, será apresentada em breve".

Início da temporada seria em março, com Corrida de Duplas em Goiânia

Em função da pandemia do novo coronavírus, a Stock Car adiou todas as etapas do primeiro semestre. De todo modo, a categoria agora retoma seu campeonato na pista onde havia planejado iniciar as disputas antes da crise da covid-19.

A programação completa da primeira etapa deve ser apresentada no início da próxima semana. O Motorsport.com Brasil fará cobertura especial e multimídia de toda a temporada 2020 da Stock Car.

VÍDEO: Piloto Shell na Stock Car, Átila Abreu comenta polêmicas do GP da Estíria de F1

PODCAST: Bastidores do início da F1 na Áustria e participação de Felipe Drugovich

Your browser does not support the audio element.

.