Plano de retorno da Stock Car é frustrado após novas restrições no Paraná

O início da temporada 2020 da Stock Car é uma montanha-russa de emoções para os fãs do automobilismo brasileiro. Após definir a mudança do local da etapa inaugural para Cascavel, o campeonato brasileiro sofreu novo revés nesta terça-feira. O evento seguiria uma série de protocolos de segurança, semelhante ao da Copa Truck, mas no entanto, sempre dependeu da aprovação das autoridades locais, que a Stock Car esperava neste início de semana.

Um novo decreto no estado do Paraná, suspendendo atividades não essenciais assinada pelo governador Ratinho Junior, fez com que a etapa no oeste paranaense fosse adiada, segundo apurou o Motorsport.com.

Com isso, a abertura do campeonato de 2020 poderá ocorrer no dia 19 de julho, em Santa Cruz do Sul.

A pandemia do novo coronavírus já havia atrapalhado os planos da Stock Car nas quatro primeiras etapas. O plano era compensar as rodadas perdidas com corridas aos sábados nas últimas oito etapas restantes, não impactando tão fortemente nos custos das equipes.

Confira as datas da temporada 2020 da Stock Car

19/07 – Santa Cruz do Sul (RS)

23/08 – Interlagos (SP) (Corrida do Milhão)

13/09 – Londrina (PR)

18/10 – Cascavel (PR)

08/11 – A Confirmar

22/11 – Goiânia (GO)

13/12 – Interlagos (SP) (Super Final)

