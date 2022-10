AO VIVO: Veja as corridas de domingo da Stock Car em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series realiza neste domingo a segunda de duas etapas no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Os pilotos da principal categoria do automobilismo nacional voltam a acelerar na pista de Goiânia valendo pela 11ª etapa da temporada 2022 em um momento importante para o campeonato.

Inicialmente previsto no anel externo, a possibilidade de chuva fez a direção de prova manter o uso do traçado misto. E na pole deu Ricardo Maurício, batendo Thiago Camilo por mais de um décimo para garantir a primeira posição.

Entre os ponteiros do campeonato, o líder Daniel Serra caiu ainda no Q1, garantindo a 16ª posição, assim como Matías Rossi, que sai em 18º. Já Rubens Barrichello e Gabriel Casagrande, segundo e terceiro no campeonato, ficaram no Q2, largando em sétimo e oitavo, respectivamente.

Após a rodada dupla de Goiânia, teremos a aplicação dos descartes antes da grande final, que acontecerá em dezembro em Interlagos. No momento, com a pontuação total, Daniel Serra assumiu a ponta com 271 pontos, três a mais que Rubens Barrichello e Gabriel Casagrande, que têm 268 cada. Matías Rossi segue em quarto, com 258, enquanto Ricardo Zonta fecha o top 5 com 225.

Assista às corridas de domingo da Stock Car em Goiânia:

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: