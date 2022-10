Carregar reprodutor de áudio

A temporada de 2022 tem sido bastante especial para as categorias de base do automobilismo brasileiro, principalmente, pelas conquistas de Felipe Drugovich, na Fórmula 2; e Matheus Morgatto, no Mundial de Kart na classe OK.

Na visão de Felipe Massa, atual presidente da Comissão de Pilotos da FIA e ex-presidente da Comissão de Kart, o fim da seca de resultados positivos é fruto do trabalho que vem sendo realizado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) nos últimos quatro anos.

“A gente começa a ver que o trabalho vem dando resultados. Nestes quatro anos como presidente da Comissão de Kart da FIA, tiveram muitos empurrões que eu dei na CBA, como por exemplo: mudança de equipamento, no planejamento, no desenvolvimento do material que utilizávamos (nos Karts) aqui. Então, nos últimos três anos as coisas vêm acontecendo, mudando e temos hoje categorias com o mesmo equipamento que é utilizado no exterior”, disse ao Motorsport.com.

Para se ter uma noção, o título de Drugovich, na F2, pôs fim ao jejum de 22 anos de um piloto brasileiro se sagrar campeão de uma categoria imediatamente abaixo da Fórmula 1. O último havia sido Bruno Junqueira nos anos 2000 na extinta Fórmula 3000 Internacional (F-3000).

Como, também, Morgatto, no Mundial de Kart, encerrou a seca de 24 anos sem títulos do Brasil na categoria. O último tinha sido Ruben Carrapatoso, em 1998.

“Agora, estamos começando a ver resultados, nesse aspecto, com os pilotos brasileiros conquistando títulos mundiais e sendo mais competitivos em tantas categorias, sem contar o Drugovich, que foi campeão da Fórmula 2. Então, acho que temos um grupo mais competitivo do que tivemos nos últimos anos. Por trás disso tem muito detalhe e trabalho do que o Brasil vem pensando na evolução e no futuro dos nossos pilotos”, conclui Massa.

Vale frisar que atualmente a BRB Fórmula 4 Brasil, campeonato certificado pela FIA e que foi implantado no país graças à iniciativa e investimento da Vicar em parceria com a CBA, é a principal categoria para os jovens pilotos brasileiros que almejam chegar na Fórmula 1. Inclusive, a próxima etapa da FIA F4 Brasil será realizada em Goiânia no dia 06 de novembro.

