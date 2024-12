Uma das principais novidades da temporada 2025 da Stock Car foi anunciada neste mês logo após a realização da última etapa do ano em Interlagos: a Scuderia Chiarelli terá Cacá Bueno como um de seus pilotos, com envolvimento também na área comercial, de comunicação e marketing do time no próximo ano. A reestruturação do time será forte em 2025, anunciando também a chegada do novo diretor técnico, Guilherme Ferro.

“Será um ano de grandes mudanças para a Scuderia Chiarelli, seguindo na função de chefe de equipe, mas agora com grandes reforços, primeiramente com a chegada do Cacá Bueno como piloto e agora com o Guilherme Ferro como diretor técnico, ficando mais à frente da parte do trabalho direto com os carros, comandando o time de engenharia. Com certeza 2025 tem tudo para ser uma temporada especial”, diz Carlos Chiarelli.

Guilherme Ferro destacou a nova função a partir de 2025. “Depois de sete anos à frente da engenharia da KTF Sports, quis aproveitar a chegada do novo carro e buscar um novo desafio na minha carreira. E nada melhor do que encarar esse desafio ao lado de uma das maiores referências do nosso esporte, que é o Cacá Bueno”, diz o engenheiro, citando o piloto com o qual trabalhou junto nas últimas temporadas.

“O caminho natural para esse passo foi nos juntar ao Carlão Chiarelli, que também se encontrava em um momento importante da trajetória dele, vindo de um campeonato bastante sólido em 2024, inclusive com vitória em corrida principal. Dessa forma, essa união fez muito sentido pois seremos um tripé onde cada um conta e precisa do apoio do outro para obtermos os resultados que desejamos”, diz Ferro.

A equipe foi escolhida no draft das montadoras como parceira oficial da Chevrolet e competirá com dois modelos Chevrolet Tracker em 2025. Cacá destacou as importantes novidades para o ano que vem.

“É incrível ter o Guilherme Ferro comigo nesta minha nova fase na Stock Car, agora na Scuderia Chiarelli. Tivemos dois anos muito bons trabalhando juntos na KTF, e vai ser um prazer contar com alguém tão competente para minha sequência de carreira na categoria”, disse Cacá Bueno.

A temporada 2025 da Stock Car será disputada a partir do dia 4 de maio, e contará com a disputa de 12 etapas. A categoria ainda vai revelar quais as praças que serão visitadas no próximo ano.

