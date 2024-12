Stock Car encerra 45 anos da "era Sedan"; relembre história

A Stock Car Pro Series alcançou nesta temporada um marco emblemático e completou 45 anos de vida, em 22 de abril. Também em 2024, aquela que se consolidou como a principal competição do automobilismo brasileiro caminha para um ponto de virada na sua trajetória e no próprio esporte a motor nacional como um todo.

A “era Sedan” de carros da categoria, em ação desde 1979, viu a bandeirada final com o término da última prova do atual campeonato, neste domingo (15/12), para dar lugar a uma revolução que aponta para novos tempos com a vinda da “era dos SUVs”.

Com os modelos Sedans, a Stock Car tornou-se uma das competições mais equilibradas e imprevisíveis do automobilismo mundial, reuniu lendas das pistas e vários pilotos com passagens pela Fórmula 1 e Indy, formou novos ídolos e cativou gerações de fãs ao passar por autódromos clássicos, como Interlagos, Goiânia, Tarumã, Brasília e os saudosos Jacarepaguá e Curitiba, além de ir ao exterior para correr no Estoril (Portugal), Buenos Aires (Argentina) e El Pinar (Uruguai).

A era que está prestes a se encerrar também desfilou em pistas únicas como o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e em circuitos de rua montados em Ribeirão Preto, Salvador e, mais recentemente, em Belo Horizonte.

Um dos maiores emblemas da Stock Car está justamente no mais clássico dos seus modelos. No fim dos anos 1970, a Chevrolet foi uma das idealizadoras da categoria como alternativa à antiga Divisão 1 e colocou em ação o Opala, que até hoje povoa o imaginário dos amantes de carros espalhados pelo Brasil. Foi com os Opalões nas pistas que a Stock pavimentou os 15 primeiros anos da sua história, desde sua origem até 1993.

Uma das grandes premissas da Stock Car sempre foi estar alinhado com o desenvolvimento da indústria automotiva nacional. Parceira histórica da categoria, a Chevrolet promoveu a transição do Opala para o Omega, modelo que causou furor nos anos 1990 e que esteve em ação entre 1994 e 1999.

A chegada do ano 2000 resultou em renovação no grid da Pro Series. Pela primeira vez a competição deixou de usar carros de rua adaptados para o automobilismo para lançar um projeto baseado em chassi tubular específico para competição fabricado pela JL, empresa do ex-piloto Zeca Giaffone, campeão de 1987.

Foi nesta época que a Chevrolet promoveu a vinda da primeira versão do Vectra para substituir o Omega, em período que durou até 2003. A partir de 2004, a categoria passou a ver nas pistas o Astra, refletindo o natural processo evolutivo promovido pela montadora norte-americana no mercado brasileiro.

Multimarcas

A temporada de 2005 representou um divisor de águas na Stock Car. Pela primeira vez em sua história, a competição teve no grid carros de duas montadoras distintas. Além da Chevrolet, sempre presente, Mitsubishi estreou com o modelo Lancer, que acelerou até 2008 e conquistou dois títulos, ambos com Cacá Bueno.

Nos anos seguintes, a Pro Series viu a chegada de mais duas marcas de grande tradição no esporte a motor: a Volkswagen, com o modelo Bora (entre 2006 e 2007), e a Peugeot, que permaneceu na competição por dez temporadas (2007 a 2016) e faturou cinco títulos, dois com o 307 Sedan e três com o 408 Sedan. Neste período, a Chevrolet trouxe a nova geração do Vectra para medir forças com as suas oponentes.

Uma nova geração de carros da Stock Car foi apresentada em 2009. O JL-G09, desenvolvido por Nicola Scimeca e Gustavo Lehto, foi concebido para representar uma evolução natural com um protótipo mais tecnológico, seguro e com maior eficiência aerodinâmica, além de nascer com o objetivo de reduzir os custos de manutenção para as equipes.

A Chevrolet deu sequência à sua trajetória na Pro Series com a carenagem dos modelos Sonic (2012 a 2015), e desde 2016 acelera com o Cruze que vai se despedir da Stock Car no próximo domingo, antes da transição para os SUVs. A partir de 2020, a marca da ‘gravatinha’ ganhou outro concorrente de muito peso e história no esporte a motor: a Toyota.

Em nova fase, a principal categoria do país passou a contar com carros mais semelhantes aos vistos nas ruas. Ainda equipadas com chassis tubulares, as máquinas atuais têm como base os monoblocos dos carros de rua, aproximando o visual dos carros daquele que o consumidor encontra nas concessionárias.

Nas últimas cinco temporadas, Chevrolet, com o Cruze, e a Toyota, com o tradicional Corolla, entregaram corridas muito disputadas e proporcionaram um incrível duelo de montadoras: em 2023, por exemplo, houve um empate em vitórias, com 12 triunfos para cada. No término de 2024, as duas marcas repetem o placar igualado, 12 x 12.

O ano da revolução

2025 representará um grande marco para a Stock Car e o automobilismo brasileiro. Será a primeira vez que a categoria brasileira vai competir com o visual dos modelos SUVs (sigla para Veículos Utilitários Esportivos). Muito além de uma mudança importante na geração de carros, a Pro Series rompe com um paradigma histórico e se abre para uma nova era com a revolução que se avizinha.

O que está por vir no ano que vem é o resultado de um projeto ambicioso e que se propõe a trazer para o grid a vanguarda da tecnologia, conectividade e segurança em um carro de corrida no cenário do automobilismo brasileiro, com a perspectiva de ser uma inspiração para o esporte a motor mundial.

Chevrolet e Toyota estarão presentes nesta nova fase da Stock Car e vão competir com os modelos Tracker e Corolla Cross, respectivamente. As duas montadoras ganharão outra concorrente: a Mitsubishi estará de volta à Pro Series em 2025, 20 anos depois do início da sua primeira passagem, e colocará em ação a versão de competição do Eclipse Cross.

A história da “era Sedan” da Stock Car em números

Pilotos que já correram de Stock Car: 414

Corridas já disputadas: 632

Campeões: 19

Vencedores de corrida: 78

Circuitos: 21

Montadoras: 5 (Chevrolet, Mitsubishi, Volkswagen, Peugeot e Toyota)

Modelos diferentes: 11

Modelo, anos de participação, temporadas disputadas:

Chevrolet Opala, 1979 a 1993, 15 temporadas*, 15 títulos

Chevrolet Omega, 1994 a 1999, seis temporadas, seis títulos

Chevrolet Vectra, 2000 a 2003; e 2009 a 2011, sete temporadas, quatro títulos

Chevrolet Astra, 2004 a 2008, 5 temporadas, dois títulos

Mitsubishi Lancer, 2005 a 2008, 4 temporadas, dois títulos

Volkswagen Bora, 2006 e 2007, 2 temporadas

Peugeot 307 Sedan, 2007 a 2010, 4 temporadas, dois títulos

Peugeot 408 Sedan, 2011 a 2016, 6 temporadas, três títulos

Chevrolet Sonic, 2012 a 2015, 5 temporadas, três títulos

Chevrolet Cruze, 2016 a 2024, 9 temporadas, seis títulos

Toyota Corolla, 2020 a 2024, 5 temporadas, um título

*De 1987 a 1989, na versão Chevrolet Opala Caio-Hidroplas. De 1990 a 1993, versão Chevrolet Opala Protótipo.

Maior vencedor da história

Ingo Hoffmann, 77 vitórias

Maior campeão da história

Ingo Hoffmann, 12 títulos

Maior vencedor em atividade

Thiago Camilo, 41 vitórias

Maior campeão em atividade

Cacá Bueno, 5 títulos

Todos os campeões da Stock Car na “era Sedan”

1979 – Paulo Gomes

1980 – Ingo Hoffmann

1981 – Affonso Giaffone Júnior

1982 – Alencar Junior

1983 – Paulo Gomes

1984 – Paulo Gomes

1985 – Ingo Hoffmann

1986 – Marcos Gracia

1987 – Zeca Giaffone

1988 – Fábio Sotto Mayor

1989 – Ingo Hoffmann

1990 – Ingo Hoffmann

1991 – Ingo Hoffmann/Ângelo Giombelli

1992 – Ingo Hoffmann/Ângelo Giombelli

1993 – Ingo Hoffmann/Ângelo Giombelli

1994 – Ingo Hoffmann

1995 – Paulo Gomes

1996 – Ingo Hoffmann

1997 – Ingo Hoffmann

1998 – Ingo Hoffmann

1999 – Chico Serra

2000 – Chico Serra

2001 – Chico Serra

2002 – Ingo Hoffmann

2003 – David Muffato

2004 – Giuliano Losacco

2005 – Giuliano Losacco

2006 – Cacá Bueno

2007 – Cacá Bueno

2008 – Ricardo Maurício

2009 – Cacá Bueno

2010 – Max Wilson

2011 – Cacá Bueno

2012 – Cacá Bueno

2013 – Ricardo Maurício

2014 – Rubens Barrichello

2015 – Marcos Gomes

2016 – Felipe Fraga

2017 – Daniel Serra

2018 – Daniel Serra

2019 – Daniel Serra

2020 – Ricardo Maurício

2021 – Gabriel Casagrande

2022 – Rubens Barrichello

2023 – Gabriel Casagrande

