Atual campeão da Stock Car e líder do campeonato deste ano, Gabriel Casagrande seguirá na AMattheis Vogel em 2023. O anúncio da permanência do paranaense no time comandado por Mauro Vogel foi feito em Goiânia (GO), onde a categoria realiza neste final de semana uma etapa dupla no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Casagrande está na equipe desde a sua criação, em 2021, e tem um currículo de grandes conquistas. São quatro vitórias, 17 pódios e quatro poles positions, resultados que o ajudaram a conquistar seu primeiro título na mais importante categoria do esporte a motor nacional, além da liderança na atual temporada.

“Estou muito feliz em continuar a parceria, mais um ano com a AMattheis Vogel, uma equipe que foi montada praticamente do zero em 2021, quando a gente teve o nosso melhor resultado na Stock Car, com o título. Espero que a gente possa continuar brigando por mais conquistas como esta”, disse Casagrande, que partirá para sua terceira temporada com a equipe.

“Agradeço demais ao Mauro (Vogel) e ao Andreas (Mattheis) pela confiança, todos os integrantes, desde os engenheiros e mecânicos, até ao pessoal da logística e àqueles que ficam na oficina. Também agradeço aos patrocinadores e parceiros, por confiar no nosso trabalho. E que a gente possa cada vez mais brigar na frente, dando orgulho para essas pessoas que torcem por mim”, completa o piloto do Chevrolet Cruze número 83.

