Daniel Serra tem vivido uma temporada bastante movimentada. Entre idas e vindas, ele teve que se dividir entre compromissos da Stock Car, pela Eurofarma RC, e do GT World Challenge e IMSA, com a AF Corse/Risi Competizione - equipes de automobilismo da Ferrari.

O piloto reconhece que teve ‘prejuízos’ nos campeonatos que participou na Europa e, claro, na Stock Car. Contudo, Serrinha segue vivo na briga pelo título da temporada 2022 da Stock.

“Lógico que atrapalha. Eu perdi corrida aqui, perdi corrida lá. Não consegui fazer o campeonato GT1 Challenge completo. De cinco corridas, fiz somente três. Aqui (na Stock) acabei perdendo uma prova, a corrida de São Paulo (7ª etapa do campeonato).

"Apesar da gente ter o descarte, você deixa de ter uma chance de um final de semana que você tem algum problema ou alguma coisa. Então, como não estava presente, este acabou sendo um dos meus descartes. Mas, enfim, estamos na briga (pelo título). São 18 pontos de diferença para o líder. Lógico que foi um prejuízo, mas temos feito um campeonato bem regular e consistente”, disse ao Motorsport.com.

Mesmo com os ‘prejuízos’ sofridos por conta da agenda, Daniel Serra faz uma avaliação positiva do seu desempenho nas pistas em 2022. “Tem sido uma boa temporada. Lá fora, disputei quase todas as principais corridas de 24 horas. Terminamos em 2º lugar em Daytona (EUA) e Le Mans (França); e 3º em Spa-Francorchamps (Bélgica)".

"Mesmo não correndo duas etapas terminei o GT World Challenge em 3º lugar. Ganhei o IMSA nos Estados Unidos e aqui (na Stock Car) estou na disputa pelo título".

"Tem sido um bom ano. É uma pena que tive esse conflito de datas nos dois campeonatos. Mas é uma coisa que todos os envolvidos, tanto a Ferrari, quanto a Eurofarma RC, sabia que poderia acontecer”, avaliou.

Um exemplo do choque de compromissos na agenda de Daniel Serra foi no mês de março. Na ocasião, o piloto da Eurofarma RC esteve na Flórida (EUA), para a disputa das 12 Horas de Sebring, etapa válida pelo calendário do IMSA. Tão logo terminou sua jornada na prova, Serra embarcou de volta para o Brasil em tempo de participar da 2ª etapa da Stock Car em Goiânia.

Busca pelo tetracampeonato

A Stock Car acelera neste final de semana em Goiânia para a decisiva rodada dupla, com quatro corridas (duas no sábado e duas no domingo) no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

No momento, Daniel Serra é o vice-líder com 241 pontos conquistados e ao lado de Gabriel Casagrande, atual campeão (259 pontos); Rubens Barrichello (239) e Matías Rossi (236), aparece como um dos candidatos ao título da temporada de 2022.

“Na Stock Car, temos sido bem consistentes. A gente tem de lembrar que os primeiros colocados sempre andam com peso (o chamado lastro de sucesso). Então, às vezes, as pessoas falam: ‘Pô! Ele está indo só na regularidade’, mas com peso não tem muito o que fazer. Faz muita diferença ter 30, 25, 20 kg de lastro. Então, estamos fazendo o que dá para fazer e vamos lutar para chegar forte na última etapa”, afirmou.

As provas de Goiânia terão um peso especial nessa reta final: as corridas deste sábado (22) e domingo (23) representam 112 pontos dos 168 disponíveis nas três etapas finais do ano: duas em Goiânia e uma em Interlagos.

“Nesse final de semana, muita coisa pode acontecer. Pode vir alguém que não estava na briga e entrar na disputa pelo título. Como o Gabriel (Casagrande) pode sair daqui campeão se fizer 100 pontos e ninguém pontuar. São muitos pontos em disputa aqui em Goiânia".

"112 pontos, contando os pontos da pole position. Acho importante irmos em busca do máximo de pontos possível. Pensar não só nas corridas, mas nos dois dias de disputas, o que é importante. E fazer o máximo para sair daqui numa boa posição para Interlagos".

A jornada em solo goiano vai definir os pilotos que vão decidir o título. Ao término desta etapa, cada competidor terá de descartar as quatro piores pontuações obtidas no campeonato.

