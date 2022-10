Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Piquet Jr encara a maratona de provas da Stock Pro Series, em Goiânia, com uma novidade. O piloto disputará as quatro provas do fim de semana com um carro que celebra o Outubro Rosa.

A ideia de competir com o Toyota Corolla Gazoo Racing com a cor rosa surgiu por ser um mês mundialmente voltado para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A ação faz parte da campanha de Autotrac e demais patrocinadores para a conscientização do problema que afeta milhares de mulheres.

Por isso o primeiro campeão mundial da Fórmula E espera conquistar seu segundo triunfo na temporada com o novo layout do carro.

Não é a primeira vez que Piquet se manifesta em Goiânia, em 2019 o piloto correu com um capacete em homenagem a Tuka Rocha, amigo que faleceu em um acidente de avião. O piloto subiu no pódio e se emocionou ao lembrar do amigo.

O autódromo traz boas lembrança para o único brasileiro a vencer uma categoria nacional da NASCAR, ao todo foram três pódio conquistados.

Nelsinho Piquet terá o desafio de competir em dois traçados diferentes durante o fim de semana. No sábado a corrida será disputada no circuito misto, com extensão de 3.835 metros. Já no domingo a disputa será no desafiador anel externo da pista, com apenas quatro curvas e 2.695 metros de extensão.

"Entramos em duas pistas que geralmente andamos bem. Gosto muito de Goiânia. Muitos pilotos da Stock aproveitaram a chance de correr na Porsche para dar mais algumas voltas aqui no circuito e conseguir mais quilometragem na pista.

Nosso carro tende a andar bem aqui e estamos melhorando-o ainda mais. Na primeira passagem aqui neste ano, brigamos pela vitória e só não conseguimos por uma quebra inédita de pedal de acelerador. Nosso objetivo é brigar por pelo menos duas vitórias nas corridas que faltam. Animado para voltar e conseguir bons resultados."

“Sobre o layout do carro, quero chamar atenção das pessoas para o tema do Outubro Rosa e importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Espero ter uma boa etapa com o layout novo.”

