Bruno Baptista tem pela frente muita quilometragem em carros de corrida nos próximos dias. O piloto paulista de 25 anos de idade encara neste fim de semana duas etapas da Stock Car em Goiânia, sábado na versão tradicional do circuito e domingo no anel externo.

E, no início da próxima semana, parte para Marselha, onde vai pilotar pela delegação brasileira a Mercedes AMG GT3 em duas categorias do FIA Motorsport Games em Paul Ricard.

Na Stock Car, a meta é clara. Bruno pretende pontuar o máximo possível com o Toyota Corolla #44 para mais uma vez chegar a Interlagos na briga pelo título na etapa final.

Após nove etapas em 2022, ele é quinto colocado na tabela de pontuação, graças a uma temporada muito consistente, com direito a pole e vitória. Bruno terminou entre os dez melhores em 10 das 18 provas disputadas no ano –e foi ao pódio em quatro delas.

Quando a categoria passou pelo anel externo de Goiânia, em março, o Corolla #44 fez duplo top 10, fechando a primeira corrida em sétimo e a segunda em oitavo.

Finalizado o desafio na capital goiana, Bruno parte para a França. Ele está escalado para as categorias de GT Sprint e GT Cup na segunda edição do FIA Motorsport Games, de 26 a 30 de outubro.

Vai assumir uma Mercedes AMG GT3 preparada pela equipe tradicional equipe francesa Akkodis ASP. Bruno é o único dos 11 integrantes da delegação brasileira a disputar dois eventos, sendo a GT Cup em parceria com seu pai, Adalberto Baptista.

O FIA Motorsport Games é um evento promovido pela entidade máxima do esporte a motor no mundo, com o conceito de “olimpíada do automobilismo”. Os pilotos correm representando seus países em disputas por medalhas de ouro, prata e bronze. Há mais de 500 inscritos, representando mais de 70 diferentes nacionalidades em 16 diferentes disciplinas.

O epicentro do evento é o Autódromo de Paul Ricard, pista onde Bruno Baptista já competiu. Em 2016, quando disputava o campeonato da da F-Renault Eurocup, ele abandonou a primeira bateria e terminou em 14º na segunda, prova vencida pelo britânico Lando Norris.

Mais recentemente, Bruno teve a oportunidade de testar a Mercedes no palco do GP da França de F1, o que deverá favorecer sua adaptação ao desafio da próxima semana.

"Serão duas semanas bem puxadas, um fim de semana duplo na Stock e outro no FIA Motorsport Games", disse. "Como piloto é o que procuramos fazer, quanto mais tempo na pista, melhor!".

"Estamos brigando pelo campeonato na Stock, então precisamos fazer bons pontos para encostar cada vez mais nos líderes do campeonato. Vamos pensar em uma etapa de cada vez, que serão corridas bem difíceis no fim de semana".

