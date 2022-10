Stock Car: Piquet lidera primeiro treino livre em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series abriu nesta sexta-feira a maratona em Goiânia, com uma rodada dupla, válidas pela 10ª e 11ª etapas da temporada 2022. E na primeira sessão de treinos livres, Nelsinho Piquet foi o mais rápido em um TL onde apenas um piloto entre os melhores colocados do campeonato terminou no top 10.

Usando o traçado misto do Autódromo Internacional de Goiânia, Piquet terminou a sessão com 01min26s974, bem à frente do segundo colocado, Gui Salas, que ficou a 0s329 do piloto do carro #33.

Em terceiro, ficou César Ramos, seguido de Bruno Baptista e Gaetano di Mauro completando o top 5.

Entre os cinco primeiros colocados do campeonato, Baptista foi o único a terminar entre os dez melhores da sessão. Líder e vice-líder, Gabriel Casagrande e Daniel Serra foram 12º e 13º, respectivamente, enquanto Rubens Barrichello foi o 15º e Matías Rossi ficou apenas na 30ª posição.

A Stock Car realiza mais uma sessão em Goiânia ainda nesta sexta-feira. A partir das 15h10 acontece o segundo treino livre no traçado misto, válido pela 10ª etapa da temporada 2022. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo nacional.

Confira o resultado completo do primeiro treino livre da Stock Car em Goiânia:

1 - Nelsinho Piquet (01min26s974)

2 - Gui Salas (+0s329)

3 - César Ramos (+0s458)

4 - Bruno Baptista (+0s507)

5 - Gaetano di Mauro (+0s508)

6 - Diego Nunes (+0s519)

7 - Sérgio Jimenez (+0s520)

8 - Galid Osman (+0s589)

9 - Felipe Massa (+0s636)

10 - Marcos Gomes (+0s747)

11 - Cacá Bueno (+0s780)

12 - Gabriel Casagrande (+0s816)

13 - Daniel Serra (+0s840)

14 - Felipe Lapenna (+0s863)

15 - Rubens Barrichello (+0s953)

16 - Thiago Camilo (+0s954)

17 - Pedro Cardoso (+0s960)

18 - Ricardo Maurício (+1s050)

19 - Diego Azar (+1s050)

20 - Átila Abreu (+1s158)

21 - Allam Khodair (+1s322)

22 - Lucas Foresti (+1s353)

23 - Ricardo Zonta (+1s440)

24 - Denis Navarro (+1s456)

25 - Júlio Campos (+1s500)

26 - Rapha Teixeira (+1s756)

27 - Rafael Suzuki (+1s858)

28 - Digo Baptista (+2s068)

29 - Felipe Baptista (+2s128)

30 - Matías Rossi (+2s169)

31 - Tuca Antoniazzi (+3s903)

32 - Tony Kanaan (Sem Tempo)

