Baixe o Guia da Stock Car e F4 no Velocitta gratuitamente

Eis uma boa notícia para os fãs da Stock Car Pro Series e do BRB Fórmula 4 Brasil: já está disponível o guia virtual das etapas que serão realizadas no Velocitta pelas duas categorias.

A publicação originalmente é voltada para quem vai ao autódromo, mas mesmo quem não estiver no Velocitta vai curtir as novidades e curiosidades da edição que já pode ser baixada AQUI.

A partir desta edição, a Vicar, organizadora das duas categorias, vai disponibilizar via link uma versão especial do guia em todas as ocasiões que as categorias estiverem na pista. Baixe o seu exemplar e boa leitura!

