Carregar reprodutor de áudio

Daniel Serra está de volta à Stock Car. O tricampeão da categoria retorna neste fim de semana para a etapa do Velocitta, após se ausentar em Interlagos para disputar as 24 Horas de Spa-Francorchamps.

Com isso, ele deixou a liderança do campeonato novamente para Gabriel Casagrande. Neste momento, o atual campeão tem 206 pontos, contra 184 de Serra na segunda colocação. Matías Rossi foi outro piloto que avançou após a etapa paulistana, em terceiro com 171.

Se preparando para a etapa em Mogi, Serra falou sobre os danos causados para o seu campeonato.

“Na Stock Car, se você perde um fim de semana é um prejuízo muito grande”, disse Serra com exclusividade ao Motorsport.com. “Obviamente que com os descartes você consegue diminuir esse prejuízo. Como a gente vem fazendo um campeonato bem consistente, conseguimos pontuar em todas as etapas e perder esse fim de semana nos fez ter um prejuízo pequeno, perdemos a liderança, mas continuamos em segundo. Isso foi calculado, mas se a gente pudesse ter esse final de semana seria melhor.”

Segundo o piloto da Eurofarma, o intuito agora é atacar: “Agora falta menos da metade do campeonato, são cinco etapas, temos uma diferença a descontar do Gabriel, não é uma questão de fazer muita conta e sim, atacar um pouco, ainda estamos com o peso de 25kg, o que dificulta um pouco, mas como ele também tem, mas como a gente briga com os outros sem o peso adicional. Enfim, temos que atacar e tirar essa pontuação.”

Serra também comentou como passou aquele fim de semana, se ele preferiu não pensar na Stock ou se tentava descobrir o que estava acontecendo em Interlagos.

“Eu dava uma olhadinha quando podia”, explicou. “Mas a corrida lá largou às 11h, horário daqui, e a partir do momento em que começa a corrida lá, quando você sai do carro você precisa descansar, porque depois de quatro horas você está sentado no carro de novo. Só que a corrida acabou antes de começar aqui, então quando eu cheguei ao hotel eu consegui ligar e assistir a corrida, deu para acompanhar”, concluiu.

Veja como foi a etapa de Interlagos, sem a participação de Serra

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: