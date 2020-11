Band conversa com Reginaldo Leme para cobertura da Stock Car

Segundo relatado no UOL, Reginaldo Leme conversou com diretores da Band na última segunda-feira (23) como sendo um primeiro contato para uma futura contratação, com a intenção de ter seus comentários durante corridas e que também participe de telejornais.

A emissora paulistana será a nova detentora dos direitos de transmissão da Stock Car a partir de 2021, em um acordo de cinco anos, renováveis por outras cinco temporadas.

Segundo o portal, Rodolfo Schneider, Denis Gavazzi e Fernando Mitre apresentaram o plano ao jornalista, mas na emissora a palavra “cautela” é a mais empregada.

A Stock Car é vista como reforço de peso na programação de domingo com o programa Show do Esporte, que visa não ter apenas o futebol como atração. Além da Stock, a Band também continuará com a Indy, outra tradição do canal.

