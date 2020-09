A Stock Car realiza neste fim de semana a quarta etapa de 2020, tendo passado por Goiânia, a etapa de São Paulo e também a Corrida do Milhão, em Interlagos. O campeonato vem sendo dominado pelos Toyotas, com Ricardo Zonta na liderança.

A equipe Full Time tem dois dos principais astros da categoria, que também representam a marca japonesa, e Rubens Barrichello (3º) e Nelsinho Piquet (5º) chegaram com bom humor a Londrina.

O ainda recordista de provas da F1 e campeão de 2014 da Stock Car utilizou o Instagram para registrar uma trollagem sobre o companheiro de equipe e amigo. Durante o jantar, Rubinho ‘sequestrou’ um dos tênis de Nelsinho e levou para o hotel.

Piquet percebeu apenas depois que havia ficado sem um tênis e não teve escolha, a não ser sair para comprar um par de chinelos, prometendo vingança e convocando os fãs para ideias. Já nesta sexta-feira, o filho de Nelson Piquet deu o troco, deixando o par de chinelos dentro do capacete de Barrichello.

Galeria Lista Trollagem entre Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet 1 / 3 Foto de: YouTube screen grab Trollagem entre Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet 2 / 3 Foto de: YouTube screen grab Trollagem entre Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet 3 / 3 Foto de: YouTube screen grab

Capacete comemorativo

Barrichello terá em Londrina um capacete especial, que vai celebrar sua vida e carreira, com imagens da época de F1, tanto pela Ferrari, Jordan e Brawn, além de fotos dos filhos. Confira as imagens na galeria abaixo:

Galeria Lista Capacete especial de Rubens Barrichello em Londrina 1 / 3 Foto de: Full Time Sports Capacete especial de Rubens Barrichello em Londrina 2 / 3 Foto de: Full Time Sports Capacete especial de Rubens Barrichello em Londrina 3 / 3 Foto de: Full Time Sports

Bastidores: pilotos da Stock Car explicam desenho dos capacetes

PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?