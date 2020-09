Stock Car: Casagrande lidera primeiro treino livre em Londrina

A Stock Car iniciou os trabalhos de pista em Londrina nesta sexta-feira (11), com a realização do único treino livre do dia no Paraná.

Enquanto os Toyotas dominam o campeonato, coube a Gabriel Casagrande a quebrar a hegemonia da montadora japonesa, colocando o seu Cruze da R. Mattheis na frente cravando o tempo de 1min12s325.

Cesar Ramos, destaque no fim de semana em Interlagos, foi o segundo colocado, a 0s256 do carro #83. Julio Campos, Thiago Camilo e Galid Osman completaram o top-5.

Os primeiros colocados do campeonato não tiveram uma tarde feliz. O líder, Ricardo Zonta, foi o penúltimo. Rubens Barrichello foi o antepenúltimo e Ricardo Maurício foi o 21º.

Neste sábado acontece o segundo treino livre, às 8h, com o treino de classificação começando às 11h15, no horário de Brasília.

Resultados

Posição Número Piloto Equipe Marca Tempo/Dif. Voltas 1 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 1:12.325 12 2 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 0.256 14 3 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 0.332 14 4 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 0.526 12 5 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 0.628 16 6 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 0.632 16 7 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 0.695 14 8 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 0.721 14 9 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 0.739 13 10 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 0.847 15 11 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 0.870 13 12 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 0.914 11 13 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 0.972 15 14 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 0.980 13 15 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 1.132 15 16 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1.146 3 17 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1.171 12 18 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1.186 15 19 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1.197 11 20 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1.225 16 21 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1.440 12 22 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1.654 16 23 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1.750 15 24 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 2.822 15

SEXTA-LIVRE: Mercedes domina F1 em Mugello e Racing Point rebate Pérez após contratação de Vettel

PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?