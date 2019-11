Rubens Barrichello foi uma das ‘vítimas’ da chuva que não ajudou os pilotos que fizeram parte do primeiro grupo do Q1. Com a diminuição da água na superfície, favorecendo aqueles que entraram na pista na parte final do primeiro round do treino, restou àqueles que não fizeram grandes tempos em suas tentativas minimizarem as perdas.

Após o treino classificatório, Rubinho lamentou o ocorrido, mas pareceu conformado com o andamento da sessão que não o favoreceu, o fazendo largar neste domingo apenas na 19ª posição.

“Essas situações, podem ser ou não positivas. Tem horas que podem favorecer, tem horas que não tem jeito. Não dá pra reclamar disso. Para falar a verdade, acredito que a melhor chance do grupo 2 foi devido à bandeira vermelha (por causa do acidente Denis Navarro). Deu mais tempo para a pista melhorar. Uma pena, não temos muito o que fazer. Já fui favorecido em outras situações. Hoje não foi o caso.”

Mesmo assim, Barrichello se vê em condições de sair de Goiânia pronto para ainda buscar o título em Interlagos, que terá pontuação dobrada. Atualmente, ele está na quarta colocação, 40 pontos atrás de Daniel Serra.

“Acredito que estamos mais competitivos aqui em Goiânia do que nas duas últimas corridas. Amanhã, temos de ficar muito em cima de estratégia. O líder do campeonato larga em sétimo e o nosso objetivo é fazer mais pontos do que ele. E assim, manteremos as portas abertas para termos chances de ainda lutar em São Paulo. Mas o carro está melhor, estou confiante.”

Fim de semana de homenagens

A etapa de Goiânia da Stock Car será a primeira após a morte de Tuka Rocha. Com isso, algumas homenagens estão previstas, como a inscrição do nome do piloto na testeira de todos os carros, a colocação do numeral #25 no teto, além de estilizações de capacetes. Confira: