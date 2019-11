Após garantir a segunda posição para o grid de largada da corrida 1 da Stock Car em Goiânia, Thiago Camilo celebrou a boa colocação, principalmente com os rivais pelo título largando mais atrás, mas disse que poderia ter sido melhor se os comissários tivessem mantido a obrigatoriedade dos pneus de chuva no Q3.

A sessão começou disputada com pista molhada, mas com o fim da chuva a pista foi ficando cada vez mais seca, favorecendo sempre quem saia mais tarde. Isso acabou sendo um fator positivo para Camilo, que encaixou boas volta ao longo da classificação e viu os rivais ficando pelo caminho.

“Estou feliz com o resultado, porque o último treino livre foi desfavorável para nós, porque na pista seca e em condições parecidas com nossos concorrentes diretos ao título, o Daniel e o Ricardo, eu fiquei apenas em quinto e o Serra liderou”.

“Olhando para o cenário de estar largando em segundo, com o Gabriel na pole - que é um piloto que não está disputando diretamente o título, com o Daniel em sétimo e o Ricardo em 27º, a classificação foi muito positiva”.

Questionado pelo Motorsport.com se a chuva havia sido boa para ele, já que os rivais tiveram dificuldade de manter o mesmo rendimento dos treinos da manhã, quando ficaram à frente do piloto da Ipiranga, Camilo concordou e lembrou de outras oportunidades em que foi forte em pista molhada.

“Fizemos algumas modificações para o treino, caso acontecesse no seco, mas a gente não sabia se o carro reagiria a ponto de brigar pela pole diretamente com ele, que mostrou estar competitivo em pista seca”.

“E aí veio a chuva, que eu acho que acabou mudando tudo. Meu carro já se mostrou muito equilibrado nessa mesma situação no Velo Città, onde eu venci e a chuva acabou sendo muito positiva para a gente, e no Velopark, onde fiz a pole”.

Thiago Camilo em Goiânia Photo by: Carsten Horst

Apesar de valorizar o fato de estar largando numa posição favorável em relação aos adversários, Camilo destacou que a decisão da direção de prova em permitir a troca dos pneus de chuva pelos slick pode ter lhe custado a pole.

“Chama um pouco atenção a direção de prova e os comissários terem autorizado a troca de pneus no Q3, porque já aconteceram situações parecidas com essa - da classificação começar com a pista úmida e secar durante a sessão - e tivemos manter os mesmos pneus com os quais começamos, mas hoje eles acabaram autorizando o uso dos pneus slick, e acho que esses compostos podem ter sido um risco para uma volta lançada”.

“Acabei cometendo um erro na curva 2 e perdi décimos preciosos ali. O único setor em que consegui encaixar foi no terceiro, onde eu fiz o tempo roxo, muito mais rápido que o Gabriel. Acredito que se tivessem mantido os pneus de chuva a gente teria uma certa vantagem para buscar a sétima pole na temporada. Mas de certa forma a classificação foi positiva para nós”.

Quando perguntado sobre se conseguiria manter o desempenho caso a corrida aconteça com pista seca, o piloto da Ipiranga destacou que seu carro está bem ajustado para a prova.

“O carro muda muito na configuração de corrida. A gente tinha um balanço muito bom para o carro de corrida, para situação de economia de pneus. A gente só não estava conseguindo alinhar o carro para a performance de uma volta rápida", avaliou Camilo.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa

