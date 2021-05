Beto Monteiro vive expectativa de estrear com a equipe Universal Crown Racing em Interlagos na Stock

Estreante em uma temporada completa na Stock Car, o pernambucano Beto Monteiro vive a expectativa de fazer sua primeira corrida em Interlagos como titular na equipe Universal Crown Racing. O tetracampeão brasileiro de Truck tem bastante experiência no traçado com os caminhões e espera conseguir mais um bom resultado, desta vez competindo na principal categoria com carros de turismo do Brasil.

“Interlagos é uma pista especial porque tenho muita experiência e grandes conquistas aqui nos caminhões, mas também é o local onde a maioria dos pilotos da Stock já estão bem adaptados e correram bastante. Em Goiânia tivemos apenas alguns centésimos de segundo decidindo para ver quem avançava ao Q2 na classificação, então acredito que a disputa será ainda mais acirrada desta vez”, diz Beto, que tem apoio do Grupo Universal Automotive Systems.

A Stock Car vive uma temporada especial com a presença de pilotos consagrados em outras categorias como estreantes em uma temporada completa, casos de Beto com suas conquistas de Truck, além de Felipe Massa da F1 e Tony Kanaan que fez história na Indy.

Beto já acelerou um Stock Car em Interlagos nos treinos para a Corrida de Duplas em 2018, mas ele acabou não participando da prova porque houve um incidente com o carro antes que o pernambucano pudesse entrar na pista. Em 2021, a etapa de São Paulo terá um dia a menos de treinos, com toda atividade concentrada no sábado.

“Muitos pilotos e engenheiros preferem ter o treino na sexta-feira para evoluir o carro, ainda mais no meu caso que sou estreante, mas o tempo de pista será igual para todo mundo e sinto que estou preparado, assim como a equipe Crown Racing também vem muito bem. Confio nesse nosso trabalho para encontrarmos um bom setup do carro”, diz Beto.

Chefe de equipe da Crown Racing, William Lube comentou sobre a expectativa para a rodada dupla deste final de semana. “Espero uma boa evolução do Beto desde os primeiros treinos e nosso objetivo é fazer uma corrida bem consistente. A equipe está bastante animada após largar na pole position e conquistar o pódio com o Cacá (Bueno), então esperamos um bom rendimento com nossos pilotos”, avalia Lube.

Todos os treinos da Stock Car em Interlagos serão neste sábado, com a definição do grid de largada às 15h20. As duas provas serão disputadas no domingo, às 11h15 e 11h50, respectivamente, com transmissão ao vivo na Band, SporTV 2 e Motorsport.com.

Confira a programação completa da Stock Car em Interlagos:

SÁBADO (15/05/2021)

08:00 – STOCK CAR – Shakedown

09:50 – STOCK CAR – Treino livre 1

12:40 – STOCK CAR – Treino livre 2 – YOUTUBE STOCK CAR

15:20 – STOCK CAR – Classificação

DOMINGO (16/05/2021)

11:15 – STOCK CAR – Corrida 1

11:50 – STOCK CAR – Corrida 2

F1: TRETA de MERCEDES e RED BULL ganha novo capítulo após BRONCA de Hamilton; entenda ASA FLEXÍVEL

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #104 – Mercedes x Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

Your browser does not support the audio element.

.