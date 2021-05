Atual campeão da Fórmula E, António Félix da Costa elogiou a Stock CarPro Series e disse que Portugal "deveria olhar para o que fazem aqui".

Depois de testar positivo para a Covid-19, o atual tricampeão da Stock Car, Ricardo Maurício, não participará da segunda etapa da temporada de 2021 da categoria que será realizada em Interlagos neste fim de semana. O piloto da Eurofarma RC será substituído por Félix da Costa.

Na coletiva de imprensa que aconteceu nesta sexta-feira (14), o atual campeão da F-E elogiou a principal categoria do automobilismo brasileiro e disse que Portugal "deveria olhar mais para o que fazem aqui".

“O que me atrai mais é todo esse ambiente que se vive aqui na Stock. Eu acho que Portugal deveria olhar mais para o que fazem aqui porque nós não temos nenhum campeonato assim e vocês conseguem ter um campeonato ultra competitivo com 30 carros na pista, com pilotos de calibre altíssimo cada vez mais", disse.

O piloto português chegou ao Brasil depois de conquistar a vitória no ePrix de Mônaco na volta final no último fim de semana. Da Costa revelou que esteve no mesmo voo de Felipe Massa ao voltar para Lisboa antes de ser convidado para participar da corrida em Interlagos.

"Foi engraçado porque estava voltando de Mônaco da Fórmula E para Portugal, e o Felipe Massa vinha no meu voo de Mônaco para Lisboa e depois ele viria para cá, para São Paulo", disse.

"Ele falou que vinha pra cá e eu falei ‘Bom, então não sei quando eu volto a ver você, um abraço.' Agora, passado três dias, estou aqui de novo e logo mais verei o Felipe outra vez", concluiu.

Esta será a quinta participação de Félix da Costa na Stock Car. Em 2018, ele foi um dos convidados da Corrida do Milhão e chegou a conquistar o terceiro lugar na competição pela RCM. Da Costa também participou da Corrida de Duplas em 2015, 2016 e 2017.

