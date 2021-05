Neste final de semana, a Stock Car Pro Series dá sequência à temporada 2021 com a segunda etapa do ano, no mítico circuito de Interlagos, prometendo mais disputas na pista assim como na prova anterior, em Goiânia.

E após a repercussão da etapa de Goiânia, a categoria reformulou o novo formato para este fim de semana. Em vez de uma prova de 25 minutos seguida de outra de 20, agora ambas terão 30 minutos de duração, intercaladas por duas voltas de realinhamento, para que a inversão do grid aconteça dentro da pista, em movimento.

A etapa de Interlagos conta ainda com duas novidades: ausente na primeira etapa, Matias Rossi fará sua estreia na temporada 2021 em Interlagos com a equipe Full Time, enquanto na Eurofarma, Ricardinho Maurício estará ausente após testar positivo para Covid-19. Em seu lugar, a equipe escalou o português António Félix da Costa, atual campeão da Fórmula E que chega ao Brasil dias após sua vitória no ePrix de Mônaco.

No momento, Daniel Serra está na liderança com 44 pontos, 10 a mais que Gaetano di Mauro, em segundo, enquanto Cesar Ramos (32), Bruno Baptista (31) e Denis Navarro, Átila Abreu e Thiago Camilo (30), fecham a primeira parte da classificação,.

Confira abaixo a programação completa da etapa de Interlagos da Stock Car. No Motorsport.com, você acompanha toda a cobertura do fim de semana, incluindo a transmissão das corridas no Motorsport.tv.

Evento Dia Horário (Brasília) Onde ver Treino Livre 1 Sábado 09h50 Treino Livre 2 Sábado 12h40 YouTube da Stock Car Classificação Sábado 15h20 Motorsport.com, SportTV e Band Corrida 1 Domingo 11h15 Motorsport.com, SportTV e Band Corrida 2 Domingo 11h53 Motorsport.com, SportTV e Band F1 2021: MERCEDES identifica PONTO FRACO da RED BULL; saiba qual Assine o canal do Motorsport.com no Youtube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: A F1 deveria acabar com os limites de pista?

Your browser does not support the audio element.