Blau Motorsport apresenta novos carros para a temporada 2020 da Stock Car

A Blau Motorsport apresentou nesta segunda-feira seus novos carros modelo Chevrolet Cruze dos pilotos Allam Khodair (#18) e Diego Nunes (#70) para a disputa da temporada 2020 da Stock Car.

O novo layout acompanha a linha utilizada pela Blau Farmacêutica, patrocinadora da Blau Motorsport, em outras categorias ao redor do mundo, como a GT Open. Allam Khodair, que ao lado de Marcelo Hahn também acelera a McLaren 720s azul na Europa, elogiou o design do novo carro da Stock Car.

“O carro está muito bonito, com um design agressivo. Não vejo a hora de acelerar!”, disse o piloto que vai para o seu terceiro ano consecutivo na Blau Motorsport. “Estamos bastante confiantes para a disputa desta temporada. A parceria técnica coma TMG com certeza irá nos colocar numa posição de disputa pelo título”, completou.

O recém-contratado Diego Nunes, dono do carro 70, também falou sobre o novo modelo Chevrolet Cruze: “O carro ficou bonito, muito parecido com o carro de rua, o que com certeza vai aproximar ainda mais o fã da categoria. E para nós, pilotos, vai ser bem diferente correr com este carro. A visibilidade, que já não era das melhores no carro antigo, ficou um pouco mais complicada neste novo modelo. O carro mais pesado também vai exigir mais da gente também”

A abertura da temporada 2020 da Stock Car, que foi retardada por conta da pandemia do novo coronavírus, deverá acontecer no dia 5 de julho, no autódromo do Velo Città, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Galeria Lista Apresentação dos novos carros da Blau Motorsport 1 / 4 Foto de: Divulgacao Apresentação dos novos carros da Blau Motorsport 2 / 4 Foto de: Divulgacao Apresentação dos novos carros da Blau Motorsport 3 / 4 Foto de: Divulgacao Apresentação dos novos carros da Blau Motorsport 4 / 4 Foto de: Divulgacao

Fla-Flu: Tricolor, Cacá Bueno brinca com torcida de Galvão pelo Flamengo

PODCAST: Entrevista com Rubens Barrichello: Os bastidores da carreira do recordista de provas da F1