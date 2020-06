Seletiva da Crown Racing e W2 define representante nesta terça-feira em Daytona

Nesta terça-feira, às 22h, o automobilismo virtual brasileiro terá atingido um novo patamar. Pela primeira vez na história, um especialista nos simuladores será oficialmente integrante de uma organização oficial da Stock Car, a maior categoria do Brasil.

A seletiva promovida pelas equipes Crown e W2 Racing tem sua jornada final na plataforma iRacing, com quali programado para 20h45 e largada para a corrida de 50 minutos às 21h. O palco da corrida é o circuito misto de Daytona, e os carros usados são as Ferrari 488 GT3.

40 competidores concorrem ao prêmio e ao patrocínio no valor de uma assinatura anual do iRacing e inscrições em até cinco competições indicadas pelas equipes. O vencedor terá os mesmos atributos e obrigações dos pilotos oficiais das multicampeãs equipes da Stock Car e Stock Light, além de uma exclusiva vivência em fim de semana oficial das categorias nos autódromos. Eles participarão de reuniões entre pilotos e engenheiros, análise de telemetria, acompanharão a comunicação entre piloto e pit box pelo rádio e terão também uma agenda promocional, com atendimento à imprensa especializada e ao público na visitação de box.

A primeira prova disputada no iRacing em Interlagos foi dominada por Luiz Felipe Tavares. Com direito a primeiro lugar nos treinos livres, pole e melhor volta, ele só não liderou um giro, quando fez seu pit-stop. Luizinho Gonzaga e Marcos Furriel completaram o pódio.

Além de selecionar um especialista na plataforma iRacing, as equipes Crown e W2 também recrutam um piloto por meio da plataforma Automobilista -a mesma que tem os carros e pistas da Stock Car. Na semana passada, também em Interlagos, foi disputada a primeira etapa neste simulador, com vitória de Daniel Mageste. A vaga do Automobilista será definida na semana que vem, na pista de Goiânia.

A decisão da primeira vaga de um representante oficial de equipes da Stock Car em automobilismo virtual pode ser acompanhada pelo Motorsport.com.

Classificação – iRacing (top20):

Luiz Felipe Tavares 30 pontos

Luizinho Gonzaga 26

Marcos Furriel 22

Erick Goldner 19

Suellio Almeida 17

Adalido Vieira 15

Flavio Xavier 14

João di Gregório 13

Ralph Benitez 12

Danilo Fonseca 11

Felipe Pascoal 10

Jair Nogueira 9

Diogo Garcia 8

Guilherme de Bellis 7

Matheus Machado 6

Saulo Souza 5

Felipe Rezende 4

Paulo Vinicius 3

Luciano Falkowski 2

Bruno Bonagura 1

Live do Luis Roberto: histórias de transmissões, com momentos históricos e algumas gafes

PODCAST: Entrevista com Reginaldo Leme: a lenda na cobertura da F1