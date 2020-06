Reality show de automobilismo estreia na próxima sexta-feira

A KTF Sports, em parceria com a Fox Sports e a produtora Ovo em pé, estreiam na próxima sexta-feira (12) o reality show NEXT SEASON. A primeira temporada do reality show será exibida em 13 episódios, produzida em um formato inédito na TV mundial.

A maioria das gravações aconteceu no KTF Racing Center, em Cotia. A primeira atividade foi uma competição de kart e, logo após, seguiu para o ‘confinamento’, de sete dias, em que os participantes ficaram 100% do tempo e foram submetidos a inúmeras provas até que fosse conhecido o campeão.

Participaram do NEXT SEASON seis pilotos que chegaram ao programa de duas formas distintas. Três deles foram indicados pela KTF Sports, vindos do programa de jovens talentos da equipe que tem braços também no kartismo e em carros de fórmula. Os outros três foram revelados por meio de seletiva de kart em que participaram 10 concorrentes e, ao final, os três melhores seguiram para completar o time de participantes.

Os participantes desta seletiva foram pilotos indicados pela produção do programa, com efetiva participação em competições oficiais de kart, filiados à CBA na categoria Graduado ou, ainda, que tiveram participação em provas de outras categorias do automobilismo.

Os participantes do NEXT SEASON foram avaliados em suas habilidades físicas, cognitivas, de mecânica, engenharia, telemetria, convívio e troca de informações com a equipe, relacionamento com a mídia além da pilotagem em simulador e em pista.

O prêmio

O maior atrativo do NEXT SEASON será o prêmio. O campeão do reality ganhará a participação 100% subsidiada na KTF Sports na temporada 2020 da Stock Light. Cabe ressaltar que esta é a vaga mais cobiçada da categoria, uma vez que foi o carro Campeão de 2019. Por outro lado, em termos financeiros, este prêmio representa algo em torno de R$ 1,5 milhão.

Para criar uma perfeita interação entre a conquista do prêmio e a efetiva participação do campeão na temporada 2020 o NEXT SEASON começa a ser exibido agora no mês de junho. Deste modo, o público acompanhará toda a história e conhecerá o campeão que já estará competindo no campeonato da Stock Light de 2020.

“O projeto do NEXT SEASON nasceu no início de 2019 e, desde então, trabalhamos com muito foco na qualidade do conteúdo e em todas as entregas que pretendemos oferecer ao público e nossos apoiadores”, disse Enzo Bortoleto, CEO da KTF.

“Produzimos algo inédito, com grande valor editorial e que, certamente, marcará uma nova página do automobilismo brasileiro no que tange à mídia e prospecção de novos fãs. Além do meio esportivo o programa chamou muito a atenção dos players do mercado de comunicação e, certamente, fez parte do grande sucesso de nossa primeira temporada.”

