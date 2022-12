Campeões da E-Stock são premiados no pódio em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Assim como aconteceu na Stock Car Pro Series, Stock Series e BRB Fórmula 4 Brasil, Interlagos viu subir ao pódio os grandes nomes do ano na E-Stock, o campeonato virtual oficial da Stock Car.

No mesmo final de semana em que Rubens Barrichello se sagrou campeão da principal categoria do país no automobilismo real, os melhores das categorias Virtual Pro (profissionais do automobilismo virtual) e Virtual Am (pilotos amadores do AV) receberam troféus, prêmios em dinheiro e miniatura dos carros que utilizaram na competição, resultado da parceria entre a Vicar, empresa promotora e organizadora da Stock Car, e o IRB Esports, maior operadora de automobilismo virtual da América Latina.

Felipe Baptista, piloto da Stock Car real que largou da pole position e venceu a Corrida 1 na Super Final BRB com o carro da KTF em Interlagos, foi o campeão virtual na classe Pro Series da E-Sports pela equipe ORT E-Sports.

Com sólida campanha, Gustavo Ariel faturou o título da Virtual Pro representando a Texaco Racing by TK — time liderado por Tony Kanaan —, enquanto a regularidade foi decisiva para a conquista de Felipe Pascoal na Virtual Am com a equipe Track Friends Racing.

Um momento para toda a vida

Quem acompanha de perto o AV sabe que Gustavo Ariel é hoje um dos melhores pilotos do mundo na modalidade. Residente atualmente em Limeira (interior de São Paulo), o paulista de 21 anos foi um dos representantes da Texaco Racing by TK na categoria Virtual Pro.

E fez jus ao seu talento com uma temporada realmente notável: em 22 corridas disputadas (no total de 11 etapas), Ariel alcançou nada menos que 16 vitórias, 17 top-5 e cinco poles. Caíque Oliveira foi o vice-campeão e Victor Miranda, o terceiro.

Como prêmio pela conquista, Gustavo Ariel subiu no topo do pódio em Interlagos, recebeu R$ 5 mil via Cartão BRB, NFT Limited, troféu e miniatura do carro que o levou ao título da E-Stock. Caíque Oliveira e Victor Miranda também receberam troféu e miniatura dos respectivos carros.

O campeão da Virtual Pro vibrou com a chance de subir no pódio em Interlagos e revelou outro sonho a realizar.

“Estou bem emocionado por estar aqui. Frequento Interlagos desde criança, e poder estar no topo do pódio real é incrível. Sou muito grato a todo o time Texaco, aos meus patrocinadores e à Vicar por acreditarem muito no automobilismo virtual".

"Meu sonho agora é me profissionalizar no automobilismo real, quem sabe em uma categoria da própria Stock Car, e viver disso. Vou levar esse momento de hoje pelo resto da vida".

Oportunidade única

A categoria com a batalha mais apertada pelo título foi a Virtual Am, que, embora o nome possa sugerir que sejam relacionados a pilotos amadores do AV, na realidade foi composta por competidores de enorme talento e capacidade. E assim como acontece frequentemente na Stock Car real nos últimos anos, na Virtual Am a regularidade definiu o campeão.

Felipe Pascoal esteve quase sempre entre os primeiros colocados. Das 24 provas que disputou, o piloto de 33 anos terminou 16 delas no top-5, faturando três vitórias e 598 pontos. Guilherme Elizeu foi o vice-campeão, enquanto Rademac Romanetto ficou em terceiro lugar.

Pascoal embolsou R$ 2,5 mil em premiação, além de troféu e miniatura do carro. Guilherme Elizeu recebeu R$ 1 mil pelo vice-campeonato, mais troféu. Rademac levantou uma taça pelo 3º lugar.

Pascoal vibrou por levantar o troféu no palco dos grandes campeões e diante de uma multidão nas arquibancadas.

“Pra mim, é uma alegria enorme. Dificilmente teria uma oportunidade dessas, de estar aqui em Interlagos, se não tivesse vencido esse campeonato promovido pela Vicar e pelo IRB Esports. Feliz com a chance de vencer uma temporada tão apertada, valorizada pelas grandes disputas e por ter sido definida na última etapa. Estou feliz da vida”.

A E-Stock volta a acelerar em 2023, com novidades nos carros, categorias e no formato de disputa ao longo da temporada. Os detalhes da próxima temporada serão anunciados em breve.

