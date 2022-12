Carregar reprodutor de áudio

Felipe Fraga estará de volta ao grid da Stock Car em 2023. O campeão de 2016 focou em sua carreira internacional a partir de 2020, mas nunca escondeu o desejo de retornar à categoria em que atingiu o ápice há seis anos, sendo também o campeão mais jovem da história.

O piloto de 27 anos correrá na nova versão da Blau Motorsport, que deixará a TMG e dará apoio à R. Mattheis. Fraga terá Allam Khodair como companheiro de equipe.

Mesmo fora de uma temporada integral desde 2019, Fraga fez aparições na Stock, sendo a última delas em 2022, substituindo Daniel Serra em Interlagos, conquistando uma vitória pela Eurofarma.

Neste período fora da Stock, Fraga obteve resultados importantes no automobilismo internacional. Em 2021, conquistou a segunda colocação da classe GTE Am nas 24 Horas de Le Mans, dividindo o Aston Martin Advantage AMR da equipe TF Sport com Ben Keating e Dylan Pereira, além de diversos triunfos no IMSA, incluindo vitórias na classe LMP3 nas 24 Horas de Daytona de 2022 e em Petit Le Mans de 2021.

Em 2022, Fraga também competiu no DTM, principal campeonato de carros de turismo da Alemanha e da Europa com a equipe Red Bull AF Corse. A bordo da Ferrari 488 GT3 Evo 2020, Fraga fez a pole e a vitória na segunda corrida da etapa de Norisring, além de um pódio em Portimão.

