Campeão da Stock Car em 2021, Gabriel Casagrande lidera a temporada 2023, com 22 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, Rubens Barrichello. Nesta sexta-feira, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), o piloto da equipe AMattheis Vogel ganhou mais um troféu, desta vez pela melhor ultrapassagem da etapa de Buenos Aires, no início de outubro, quando venceu a corrida.

Além deste troféu, Casagrande já coleciona várias outras taças de vitórias, de segundo lugar, terceiro, pole position, volta mais rápida e o 'Man of The Race', entregue para o melhor pontuador em um fim de semana.

“É uma felicidade muito grande poder conquistar esses troféus. Isso mostra que a gente está muito regular, uma consistência muito grande. Estou contente de poder oferecer essa alegria para todos os meninos do box também", afirmou Gabriel.

"Queria até que fossem mais de primeiros lugares do que qualquer outra coisa, mas o mais importante é estarmos sempre na frente, sempre brigando e tendo possibilidade de vencer. Não é à toa que estamos na liderança do campeonato, então vamos continuar buscando mais troféus até o final do ano para quem sabe conquistar o do título de 2023”, disse Casagrande.

A sexta-feira no Velocitta foi marcada por um forte calor e Casagrande cravou o nono lugar no único treino livre do dia. Carregando 30 kg de lastro e acelerando o carro com pneus usados, o paranaense avaliou o dia como positivo com o #83.

“Eu considero que foi um primeiro dia positivo, nós não colocamos pneus novos e muita gente colocou, então o nono lugar na tabela foi muito bom. Acho que estamos com um carro equilibrado, ainda temos muita coisa para trabalhar, mas estou bem confiante em buscar uma boa posição de largada, que vai ser o diferencial aqui no Velocitta para marcarmos muitos pontos e seguirmos na liderança do campeonato com essa vantagem”.

As atividades da Stock Car seguem neste sábado (28) com a disputa da classificação, prevista para 13h. A rodada dupla será disputada no domingo, a partir do meio-dia, com transmissão ao vivo do Motorsport.com via Motorsport.tv.

