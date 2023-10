Na manhã deste sábado, foi realizado o último treino livre para a etapa do Velocitta da Stock Car, a antepenúltima rodada do campeonato de 2023. E quem ficou com a liderança foi Lucas Foresti, da Mattheis Vogel.

O piloto cravou 1min30s551 e superou Dudu Barrichello, da Full Time, por 0s175 na pista de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Felipe Massa, da Lubrax, completou o top 3, ficando a 0s229 do líder.

A quarta posição ficou com Felipe Fraga, que liderou a sessão prática inaugural com a Blau na sexta-feira. Quem 'fechou' as cinco primeiras colocações foi Bruno Baptista, da RCM.

Líder da temporada neste momento, o campeão de 2021, Gabriel Casagrande, foi o sexto mais rápido com seu carro da Mattheis Vogel. Ele ficou à frente do rival Daniel Serra, tricampeão com a Eurofarma.

Nelsinho Piquet, da Crown-TMG, foi o oitavo, à frente de Allam Khodair, da Blau. Quem completou o top 10 foi o campeão de 2015, Marcos Gomes, que foi segundo no treino desta sexta-feira com sua máquina da Cavaleiro Sports.

1 - Lucas Foresti, Mattheis Vogel

2 - Dudu Barrichello, Full Time

3 - Felipe Massa, Lubrax

4 - Felipe Fraga, Blau

5 - Bruno Baptista, RCM

6 - Gabriel Casagrande, Mattheis Vogel

7 - Daniel Serra, Eurofarma

8 - Nelsinho Piquet, Crown-TMG

9 - Allam Khodair, Blau

10 - Marcos Gomes, Cavaleiro

11 - Guilherme Salas, KTF

12 - Ricardo Zonta, RCM

13 - Julio Campos, Lubrax

14 - Gaetano di Mauro, Hot Car

15 - Digo Baptista, KTF

16 - Ricardo Maurício, Eurofarma

17 - Átila Abreu, Pole Motorsport

18 - Thiago Camilo, Ipiranga

19 - Rafael Suzuki, Pole Motorsport

20 - Tony Kanaan, Full Time

21 - Felipe Lapenna, Scuderia CJ

22 - Rubens Barrichello, Full Time

23 - Sergio Jimenez, Scuderia CJ

24 - Felipe Baptista, KTF

25 - Denis Navarro, Cavaleiro

26 - Gianluca Petecof, Full Time

27 - Enzo Elias, Crown-TMG

28 - Cesar Ramos, Ipiranga

29 - Cacá Bueno, KTF

30 - Lucas Kohl, Hot Car

