Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series realiza neste fim de semana (15/05) a quarta etapa da temporada 2022. Depois de acelerar em três capitais — São Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro —, a principal categoria do esporte a motor na América Latina regressa ao Autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. A etapa terá transmissão ao vivo pela Band e SporTV 3.

Com traçado de 3.438 metros de extensão, 14 curvas e desnível de 45 metros entre o ponto mais alto e o mais baixo, o Velocitta é bastante distinto na comparação com Interlagos e, principalmente, com os rapidíssimos circuitos do anel externo de Goiânia e do Aeroporto RIOgaleão. A pista interiorana é bastante travada e exige muito dos freios e dos pneus, de modo que um bom acerto é fundamental para uma jornada bem-sucedida.

Esquenta luta pelo título — Piloto da Eurofarma RC, Daniel Serra assumiu a liderança do campeonato depois de vencer a Corrida 1 do GP Galeão, prova inédita disputada na capital fluminense em 10 de abril. O tricampeão da Stock Car alcançou o topo da tabela e soma 99 pontos, apenas um a menos em relação ao atual campeão, Gabriel Casagrande, da A.Mattheis/Vogel.

Thiago Camilo, que no Rio de Janeiro chegou a 300 corridas disputadas na Stock Car, é o terceiro colocado no campeonato e soma 78 pontos. O piloto da Ipiranga Racing é o maior vencedor do Velocitta, com três primeiros lugares: dois deles conquistados em 2019 e o último, alcançado no ano passado.

Ricardo Maurício, o maior pontuador na etapa do Galeão, aparece em quarto na temporada e tem 74 pontos. O companheiro de equipe de Daniel Serra tem 11 tentos de vantagem para César Ramos, da Ipiranga Racing, quinto colocado no campeonato, enquanto Gaetano di Mauro, um dos grandes destaques deste ainda início de temporada, é o sexto com a KTF, somando 59 pontos – e é o último na relação de líderes da pontuação que devem acelerar com lastro de sucesso neste fim de semana em Mogi Guaçu, como determina o regulamento.

Cronograma e transmissão ao vivo — A passagem da Stock Car pelo circuito paulista integra as comemorações de dez anos do autódromo, inaugurado em 2012. Outro que comemora uma década no esporte é Bruno Baptista, representante da nova geração que vem de um ótimo resultado: segundo lugar na Corrida 2 do Galeão. A Stock Car abre sua programação com o shakedown e uma sessão de treino livre na sexta-feira. O sábado compreende mais um treino e a classificação para a definição do pole-position, a partir de 13h25. A etapa do Velocitta tem largada prevista para 13h40 de domingo com a Corrida 1, enquanto a segunda prova está marcada para 14h15. O fim de semana de muita velocidade em Mogi Guaçu também traz a Stock Series, a Copa HB20 e a estreia do BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA.

A Stock Car é transmitida ao vivo pela Band, canais SporTV, mídias oficiais da categoria (YouTube, Facebook e TikTok), Motorsport.TV, Twitch da Tribo do Gaules e mídias do Estadão e do site da Revista Capital Econômico. No sábado, o SporTV também exibirá o classificatório.

A BRB Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo BandSports, YouTube e Facebook da categoria. E a Stock Series tem suas corridas transmitidas pela RedeTV!, BandSports, mídias oficiais da Stock Car e também pelo canal High Speed TV no YouTube.

Confira programação do fim de semana da etapa do Velocitta

Quinta-feira, 12 de maio

12h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – 1º Treino Extra

15h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – 2º Treino Extra

Sexta-feira, 13 de maio

08h00 – Stock Series – Shakedown

08h20 – Stock Car – Shakedown

08h45 – BRB Fórmula 4 Brasil – 1º Treino – Grupo Único

09h40 – Copa HB20 – 1º Treino – Grupo Único

10h20 – Stock Series – Treino de Rookie

11h05 – Stock Car – Treino de Rookie

11h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – 2º Treino – Grupo Único

12h45 – Copa HB20 – 2º Treino – Grupo Único

13h25 – Stock Series – 1º Treino – Grupo Único

14h10 – Stock Car – 1º Treino – 1º Grupo

14h50 – Stock Car – 1º Treino – 2º Grupo

15h35 – Copa HB20 – 3º Treino – Duplas

16h16 – Stock Series – 2º Treino – Grupo Único

17h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

Sábado, 14 de maio

08h00 – Stock Series – 3º Treino – Grupo Único

08h45 – Copa HB20 – 4º Treino – Grupo Único

09h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

10h30 – Stock Car – 2º Treino – 1º Grupo

11h10 – Stock Car – 2º Treino – 2º Grupo

11h55 – Copa HB20 – Classificação

12h50 – Stock Series – Classificação

13h25 – Stock Car – Classificação

14h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

15h40 – Copa HB20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

16h45 – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 15 de maio

09h50 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

12h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

13h40 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h15 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h15 – Copa HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

Lastro de sucesso para etapa do Velocitta

Daniel Serra, 30 kg

Gabriel Casagrande, 25 kg

Thiago Camilo, 20 kg

Ricardo Maurício, 15 kg

César Ramos, 10 kg

Gaetano di Mauro, 5 kg

Classificação do campeonato após três etapas

1º - Daniel Serra, 99 pontos

2º - Gabriel Casagrande, 98

3º - Thiago Camilo, 78

4º - Ricardo Maurício, 74

5º - Cesar Ramos, 63

6º - Gaetano di Mauro, 59

7º - Rubens Barrichello, 56

8º - Bruno Baptista, 55

9º - Marcos Gomes, 51

10º - Rafael Suzuki, 50

11º - Átila Abreu, 43

12º - Guilherme Salas, 41

13º - Julio Campos, 40

14º - Allam Khodair, 38

15º - Ricardo Zonta, 35

16º - Nelson Piquet Jr., 34

17º - Tony Kanaan, 33

18º - Felipe Baptista, 32

19º - Denis Navarro, 31

20º - Galid Osman, 28

21º - Matías Rossi, 26

22º - Diego Nunes, 24

23º - Gianluca Petecof, 23

24º - Pedro Cardoso, 23

25º - Felipe Massa, 21

26º - Sergio Jimenez, 19

27º - Cacá Bueno, 18

28º - Rodrigo Baptista, 10

29º - Felipe Lapenna, 7

30º - Lucas Foresti, 3

31º - Gustavo Frigotto, 2

32º - Thiago Vivacqua, 2

VÍDEO: Red Bull de Verstappen é melhor que a Ferrari de Leclerc?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Verstappen derrota Leclerc em Miami e incendeia campeonato

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: