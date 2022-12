Carregar reprodutor de áudio

Atual campeão da Stock Car, Gabriel Casagrande terá uma tarefa das mais desafiadoras neste domingo para tentar o bicampeonato da categoria. Após terminar o classificatório na oitava colocação, o piloto da equipe AMattheis Vogel vai em busca de um domingo perfeito com o carro 83 na disputa com outros três adversários na briga pelo título.

“Se tem algo positivo é que nenhum dos concorrentes fez a pole position, portanto, permanece a mesma pontuação para amanhã. Ainda temos que descontar 10 pontos no campeonato, são duas corridas e tudo pode acontecer. Se o ritmo se mantiver será bem difícil, mas vamos fazer a nossa parte e esperar que os outros acabem errando como nós fizemos hoje”, diz Casagrande.

Terceiro colocado no campeonato com 288 pontos, Casagrande venceu duas provas neste ano, sendo uma delas em Interlagos. O paranaense conquistou o título da categoria justamente na pista paulistana em 2021, quando obteve dois pódios na etapa final. O piloto ainda sonha com um desempenho semelhante para este domingo.

“Está todo mundo andando muito próximo e no bolo, então vamos torcer para que alguma coisa possa nos ajudar. Hoje faltou acertar a primeira volta do Q2, o pneu ainda não estava na melhor forma para o primeiro setor e acabamos perdendo tempo ali, então foi o que faltou, depois até conseguimos melhorar mas no setor 3 a pressão (dos pneus) já tinha passado. Na Stock Car é tudo muito no detalhe”, explica Casagrande, que ficou um décimo do Q3.

A rodada dupla da Stock Car em Interlagos está prevista para ocorrer a partir das 14h15 neste domingo.

Veja como foi a classificação da Super Final da Stock Car Pro Series em Interlagos:

