Stock Car: Tony Kanaan renova com Full Time e Texaco Racing

Um dos pilotos mais experientes do grid da Stock Car, Tony Kanaan disputará sua terceira temporada pela Texaco Racing em 2023. O piloto baiano renovou contrato para o próximo ano e estará mais uma vez comandando o carro preparado pela Full Time Sports, continuando como parte do time TOYOTA GAZOO Racing.

“Fico muito agradecido de poder fazer meu terceiro ano junto com a Texaco Racing e a Full Time Sports, que também já estão juntos há mais de dez anos. Essa continuidade é muito importante dentro de uma categoria competitiva como é a Stock Car e também mostra o quanto eles acreditam em mim e eu acredito neste time. Estou muito feliz com esse ótimo presente de Natal que chegou antecipado e vamos continuar trabalhando e que a gente faça um ótimo campeonato”, diz Tony, campeão das 500 Milhas em 2013.

A renovação com Tony Kanaan e a Full Time Sports mostra a importância da plataforma de automobilismo para a marca Texaco.

"O esporte a motor tem uma longa trajetória de sucesso dentro das ações da Texaco Racing em diversas modalidades do automobilismo internacional e no Brasil essa história é muito rica, sobretudo com a Stock Car, onde nosso envolvimento já engloba mais de três décadas de forte atuação. E a continuidade com Tony Kanaan e a Full Time Sports mostram que estamos no caminho certo e com certeza 2023 renderá mais conquistas para esta parceria dentro e fora das pistas", disse Paulo Gomes, diretor de marketing da ICONIC Lubrificantes, detentora da marca Texaco.

Maurício Ferreira, chefe da Full Time Sports, também celebrou a notícia. “A Texaco Racing já é uma parceira de longa data com nosso time: são mais de dez anos construindo uma relação sólida e de confiança com todo nosso staff. E este será o terceiro ano seguido com Tony Kanaan, que é um dos pilotos de maior sucesso internacional de nosso automobilismo, um ícone que temos um grande orgulho de ter por mais um ano na Full Time Sports. Tenho certeza de que em 2023 essa continuidade de trabalho renderá ótimos resultados em uma categoria onde cada detalhe faz diferença como a Stock Car”, disse Ferreira.

