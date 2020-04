Chefe da Stock Car negocia volta de Curitiba para temporada 2020

A crise do novo coronavírus mudou radicalmente a temporada 2020 da Stock Car. Neste ano, a principal categoria brasileira volta a ser multimarca, com a entrada da Toyota em oito carros do grid, além do novo modelo adotado pela Chevrolet.

Quanto ao calendário, a solução foi colocar as quatro primeiras etapas ‘perdidas’ por causa da Covid-19 nos oito fins de semana restantes, mantendo as datas previamente agendadas, mas com corridas aos sábados em um formado semelhante à Corrida do Milhão.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com via live de Instagram, Carlos Col, CEO da Vicar, organizadora da Stock, falou mais detalhadamente sobre como será a cara dessas mudanças de 2020.

Originalmente, a etapa do Velo Città está marcada para ocorrer no dia 28 de junho, mas Col negocia o adiamento em uma semana, para 5 de julho. “Estou negociando com Velo Città para avançar em uma semana essa data, de 28 de junho para 5 de julho, para ficarmos com o calendário integralmente dentro do segundo semestre”, disse o comandante da categoria máxima do automobilismo nacional.

Essa medida também atende à Chevrolet, que, de acordo com o site argentino Campeones, anunciou recentemente que toda sua área de marketing voltará apenas a partir de julho, incluindo trabalhos relativos a campeonatos na Argentina e no Brasil.

Curitiba de volta?

Uma boa notícia pode ser a volta de Curitiba ao principal campeonato do automobilismo brasileiro. Mesmo antes das mudanças por causa do coronavírus, a data de 8 de novembro nunca teve um local definido e Col disse que a capital paranaense pode ser a grande novidade.

“Nossa intenção é ter Curitiba, mas ainda dependemos de algumas soluções relativas ao autódromo. Questões de licenças, alvarás e mesmo uma negociação financeira", disse Col à reportagem.

"Tenho conversado com eles, há uma nova gestão. Nossa intenção é correr lá. Se não for possível, o Velo Città será a alternativa", afirmou o dirigente, que tem boa relação com os administradores do circuito paulista.

Por outro lado, uma novidade que marcaria a temporada 2020 não poderá ser cumprida. No dia 19 de julho, em Santa Cruz do Sul, a Stock Car deveria realizar uma etapa conjunta com a Super TC2000. Porém, por conta das restrições na fronteira com a Argentina, a ideia será adiada por um ano. “A fronteira está fechada, então está difícil de executar esse plano. É quase certo de que não vamos fazer e teremos que deixar para o ano que vem”, explicou Col.

Portões fechados?

Uma das possíveis soluções para a volta de grande parte das modalidades esportivas do mundo é a ausência de público em estádios, ginásio e autódromos. Col falou sobre esta possibilidade, mas ressaltou os cuidados que a Stock deverá ter com quem trabalhar nos eventos.

“Sobre ter público, nós não sabemos. Vamos apresentar um termo de ajustamento de conduta aos municípios que, em última análise, estão definindo seus planos de saúde pública, juntamente com os governadores.”

“Vamos diminuir o número de pessoas, de integrantes das equipes, para diminuir a densidade de pessoas nos boxes e no paddock. Vamos ter um cuidado extra de não permitir aglomerações, a utilização de máscaras se fará necessária, a disponibilização do álcool gel e elementos de assepsia de mãos também estarão disponíveis, haverá o controle de temperatura corporal no acesso ao autódromo e, se tivermos testes rápidos, aplicaremos antes do início de atividades.”

Além disso, "o briefing [reunião entre pilotos, chefes de equipe e autoridades da CBA] será virtual e não mais em uma sala de reuniões com todos, utilizando aplicativos de reunião virtual", completou o 'chefão' da Stock Car.

GALERIA: Relembre todos os campeões da história da Stock Car Brasil

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 41 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 41 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 41 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 41 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 41 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 41 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 41 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 41 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 41 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 41 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 41 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 41 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 41 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 41 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 41 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 41 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 41 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 41 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 41 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 41 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 41 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 41 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 41 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 41 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 41 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 41 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 41 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 41 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 41 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 41 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 41 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 41 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 41 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 41 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 41 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 41 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 41 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 41 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 41 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 41 Foto de: Fernanda Freixosa 2019 - Daniel Serra (3) - Chevrolet Cruze 41 / 41 Foto de: Duda Bairros

VÍDEO: Átila Abreu comenta pacto 'anti-ciúme' com Renata Fan e 'zoeiras' de Denílson

Podcast: Senna é o maior esportista brasileiro após a era Pelé?