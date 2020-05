Campeão no kart e fã de simuladores, Di Mauro diferencia papel de cada um na preparação dos pilotos

Durante a parada das competições por causa da pandemia de coronavírus, os simuladores ganharam um papel importante dentro do esporte a motor, com vários campeonatos online recebendo os pilotos das pistas reais.

Um deles é o piloto da Shell na Stock Car, Gaetano de Mauro, que vem participando de várias corridas virtuais e elogiou o novo game que possui os carros da maior categoria do automobilismo brasileiro, o Automobilista 2.

Mas, nada supera um treinamento do que o kart. É o que disse di Mauro em entrevista exclusiva ao Motorsport.com em Live no Instagram.

“O kart, na preparação física, não tem igual, assim como a parte mental e os reflexos”, disse o piloto da equipe Vogel. “Na shifter (kart com marchas) acontece tudo muito rápido. Os pilotos da F1 gostam de andar de shifter porque falam que é o mais parecido com a reação do F1.”

“O simulador não tem essa parte física e mental. Ele é voltado mais para a concentração, de você tentar fazer voltas iguais, até porque você não tem o feeling do carro escorregando, você não tem a movimentação do corpo e a força G.”

“Não tem como comparar, são coisas diferentes. No simulador você só se concentra naquilo que você está fazendo e aprende a ter uma visão de reação do carro pelo olho, mas não tem a parte física do kart.”

