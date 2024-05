Entra ano, sai ano, o formato de disputa é reformulado e mais pontos estão em jogo a cada etapa, mas a Stock Car Pro Series mantém o padrão de equilíbrio e alta competitividade nesta temporada 2024.

O campeonato deste ano ainda está no seu início, mas os números registrados apontam para uma luta pelo título sem favoritos. Em cinco corridas já realizadas, a principal categoria do Brasil registrou cinco vencedores diferentes, e nada menos que dez pilotos já visitaram o pódio até agora.



A primeira etapa da temporada foi disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Depois de um formato que vigorou por dez anos, a Stock Car trouxe novidades que impactaram na disputa e amplificaram a importância da sessão classificatória. Neste ano, as etapas trazem uma corrida sprint, com 30 minutos de duração, e a prova principal da rodada, com 50 minutos. Considerando as duas corridas do fim de semana e os tentos de bonificação pela pole position, cada etapa tem 137 pontos em jogo.



Rafael Suzuki (TMG Racing) triunfou na primeira corrida sprint do ano, enquanto o pole position Felipe Baptista (Crown Racing) venceu a prova principal em Goiânia no dia 3 de março.Três semanas depois, no Autódromo Velocitta, Felipe Massa repetiu o feito do companheiro de equipe e levou novamente a TMG Racing no topo do pódio, em etapa que ainda não foi concluída em razão da forte chuva que desabou em Mogi Guaçu, no interior paulista.



Entre 13 e 14 de abril, Interlagos foi o palco da coroação de novos vencedores na temporada 2024. Depois de disputar posição com Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) e o companheiro de equipe, Thiago Camilo, Cesa Ramos arrancou para a vitória. No domingo, Gaetano Di Mauro conquistou seu segundo triunfo na Stock Car e o primeiro da temporada, fazendo da Cavaleiro Sports uma nova equipe vitoriosa na categoria. Naquele dia, Gaetano desempatou, em favor da Chevrolet, o placar de primeiros lugares, contra dois da Toyota.



Dez no pódio — Além dos cinco pilotos que já venceram corridas, a Stock Car teve outros cinco competidores que terminaram pelo menos uma vez entre os três primeiros colocados nas provas disputadas até agora em 2024. Thiago Camilo (Ipiranga Racing) foi ao pódio em duas oportunidades (Goiânia e Interlagos).



Atual campeão, Gabriel Casagrande também alcançou o top-3 em Goiânia, onde também foi o maior pontuador da etapa e faturou o troféu Vivo Man of the Race. Ricardo Zonta (RCM Motorsport) e Felipe Fraga (Blau Motorsport) fizeram companhia a Felipe Massa no pódio da corrida Sprint do Velocitta.



A relação dos pilotos que subiram ao pódio até agora na Stock Car é completada pelo líder do campeonato. Julio Campos terminou a corrida que abriu a temporada na segunda posição, em Goiânia. O paranaense vem se notabilizando pela regularidade ao terminar quatro das cinco provas do campeonato até agora entre os sete primeiros colocados, fator crucial que o coloca na condição de maior pontuador do campeonato, levando em conta as etapas concluídas de Goiânia e Interlagos. O piloto da Pole Motorsport soma 198 pontos, contra 193 de Felipe Baptista, vice-líder.



A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, de 17 a 19 de maio, com a quarta etapa do campeonato, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.



Programação do fim de semana em Cascavel

Sexta-feira, 17 de maio

08h00 – Stock Car Pro Series – Treino de Rookie

08h45 – Stock Series – Shakedown

09h30 – Stock Car Pro Series – Shakedown

10h20 – Stock Series – Treino Livre 1 (Rookie)

11h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

14h05 – Stock Series – Treino Livre 2

15h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2



Sábado, 18 de maio

08h50 – Stock Series – Treino Livre 3

09h30 – Stock Car Pro Series – Classificação

10h50 – Stock Series – Classificação

11h20 – Visitação aos Boxes

12h35 – Stock Series - Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

14h00 – Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)



Domingo, 19 de maio

09h35 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

10h15 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

11h30 – Visitação aos Boxes

14h15 – Stock Car Pro Series – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)



Classificação do campeonato:

1º - Júlio Campos, 198

2º - Felipe Baptista, 193

3º - Rafael Suzuki, 178

4º - Felipe Massa, 157

5º - Ricardo Zonta, 146

6º - Thiago Camilo, 143

7º - Gabriel Casagrande, 142

8º - Lucas Foresti, 132

9º - Átila Abreu, 130

10º - Enzo Elias, 124

11º - Dudu Barrichello, 119

12º - Cesar Ramos, 115

13º - Guilherme Salas, 113

14º - Gaetano Di Mauro, 101

15º - Rubens Barrichello, 99

16º - Bruno Baptista, 97

17º - Marcos Gomes, 94

18º - Nelson Piquet Jr., 93

19º - Felipe Fraga, 75

20º - Zezinho Muggiati, 74

21º - Allam Khodair, 72

22º - Ricardo Maurício, 67

23º - Arthur Leist, 57

24º - Gianluca Petecof, 49

25º - Daniel Serra, 40

26º - Lucas Kohl, 40

27º - Gabriel Robe, 40

28º - Vitor Baptista, 35

29º - Cacá Bueno, 33

30º - Luan Lopes, 16

31º - Raphael Teixeira, 7





