Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, localizado no oeste do Paraná, a 491 quilômetros da capital Curitiba: im local muito especial para a dupla que representa a equipe Full Time na Stock Car Pro Series. Foi lá que Rubens Barrichello conseguiu a primeira pole position da carreira na maior categoria do automobilismo brasileiro, em agosto de 2013. O circuito também marcou a emocionante primeira vitória do filho Dudu, na segunda corrida da etapa de junho do ano passado.

Além disso, Rubens Barrichello ainda tem duas vitórias lá, o que deixa o veterano ainda mais otimista para o fim de semana. Tanto ele quanto Dudu ainda estão atrás da primeira vitória na temporada 2024. Afinal, é um ano com a tradicional marca do equilíbrio que rege a Stock Car Pro Series: são cinco vencedores diferentes em cinco corridas até agora. Nem a mudança do formato dos fins de semana afetou isso na categoria.

"Cascavel é uma pista maravilhosa. Desde que foi colocada a área de escape no Bacião, ela ficou sensacional. As memórias são as melhores. É o local da minha primeira pole e da primeira vitória do Dudu. Também já ganhei prova lá, então é uma alegria correr lá. É. Lembro bem de quando o Dudu ganhou. Ele tinha passado por uma cirurgia para tirar pedras no rim, tivemos de encarar umas 10 horas de carro porque o voo foi cancelado... A gente ama ir para Cascavel", disse 'Rubinho'.

"É um circuito que para mim sempre foi especial, ainda mais com uma vitória escrita com o meu nome. Então fica mais especial ainda. É uma pista de que eu gosto muito, foi a pista em que tive a oportunidade de estrear na Stock. Tenho muito boas de lá. Também gosto bastante da cidade, da comida... Estou feliz de poder voltar. As corridas estão me fazendo falta. Nosso carro esteve bom nas últimas corridas, com grande potencial. Vamos ver o que conseguimos para maximizar os resultados", afirmou Eduardo.

O Autódromo Zilmar Beux tem 3.058 metros e nove curvas em sentido anti-horário. É o circuito com média de velocidade mais alta da Stock Car Pro Series. O palco ideal para Rubens e Dudu iniciarem a reação no campeonato de 2024, na quarta etapa da temporada deste ano. Ambos estão próximos de entrar no top 10 da classificação, mas precisam de bons resultados neste fim de semana para entrar de vez na briga.

Será a primeira vez que Cascavel receberá a dinâmica 2024 de uma etapa na Stock Car, com a mudança no cronograma de realização das corridas, com uma de 30 minutos no sábado e outra de 50 no domingo. Como o circuito tem um asfalto muito abrasivo, cuidar dos pneus ao longo do fim de semana é muito importante. Outro detalhe será a temperatura ambiente: a temperatura deve cair muito para as atividades de sábado.

A programação será aberta nesta sexta-feira, com o shakedown e dois treinos livres. No sábado, as atividades serão abertas pela classificação, com transmissão da Motorsport.tv Brasil. À tarde, será disputada a primeira corrida, que terá o grid determinado pela inversão das 12 primeiras posições do qualifying. E no domingo, a corrida principal encerra o cronograma da etapa com o grid definido pela classificação do sábado. Assim como o quali, as corridas passam na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Cronograma – Stock Car – Etapa 4 – Cascavel, Paraná

Sexta-feira, 17 de maio:

09:30 – Shakedown

11:00 – Treino Livre 1

15:00 – Treino Livre 2

Sábado, 18 de maio:

09:30 – Classificação

14:00 – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 19 de maio:

14:15 – Corrida Principal (50 minutos +1 volta)

O ROMPIMENTO de Senna e Reginaldo Leme: assessora de Ayrton, Betise cita ROLO e 'solução PEDRO BIAL'

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!