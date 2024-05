Felipe Baptista, piloto da Texaco Racing, chega a Cascavel (PR) otimista para buscar outros bons resultados e novos pontos na classificação da Stock Car Pro Series. Após cinco corridas, ele é o vice-líder, com 193 pontos, apenas cinco de diferença para o primeiro colocado Julio Campos.





A principal categoria do automobilismo brasileiro desembarca no autódromo Zilmar Beux entre os dias 16 e 19 de maio para a realização da quarta etapa da temporada. Embalado pelas conquistas nas primeiras disputas do ano, fruto de muito trabalho e do bom entrosamento com a equipe comandada por William Lube, Felipe tem como objetivo manter o ritmo forte e comemorar novas conquistas em 2024.

Na quarta etapa, Felipe levará 25 kg a mais em seu Stock #121, uma vez que, pelo regulamento os seis primeiros colocados no campeonato carregam o lastro de sucesso. Este será um dos desafios para o jovem piloto de 21 anos na pista localizada no oeste do Paraná, afinal o traçado de Cascavel com 3.058 metros, 8 curvas e o mais veloz da temporada, exigirá ainda mais da estratégia, do bom equilibrio do equipamento e de uma boa administração no uso dos pushes, além de uma perfeita sincronia da equipe nos pit stops.

O paulista Felipe Baptista, que está em sua terceira temporada na Stock Car, esteve por duas vezes no circuito de Cascavel pela categoria PRO e conquistou um P5, em uma das disputas, seu melhor resultado na pista paranaense.

“Cascavel é uma pista que eu gosto. Ano passado tive um bom desempenho por lá. E agora, ao lado do time da Texaco, com o encaixe de entrosamento tão bom que temos tido, estou confiante de que vamos mostrar velocidade e bom ritmo novamente para assumir de fato a liderança do campeonato”, destaca Felipe.

O piloto da Texaco Racing sabe que será desafiador carregar o lastro de sucesso, mas encara com entusiasmo a disputa da quarta etapa.

“Levar os 25 kg de lastro será um dos desafios dessa etapa, até pelo desenho das curvas do traçado. Com certeza isso vai nos exigir atenção para encontrarmos o melhor equilibrio do carro, mas vamos animados visando a liderança. Nossas expecatitvas são otimistas, o equipamento está bom, e toda a equipe tem feito um ótimo trabalho. Vamos para cima”, encerra o dono do Corolla #121.

