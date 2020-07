Coluna do Vicente Sfeir: Endosso de todos os produtos Shell nas pistas brasileiras

A Shell está associada ao esporte a motor desde os anos 1920 e essa história consagrou a estratégia “from track to road”. A tecnologia desenvolvida no esporte a motor é transferida em soluções e benefícios para os motoristas e seus carros de passeio.

Com base neste pilar, a Shell tem orgulho em comunicar sempre que acredita no investimento em automobilismo como plataforma de marketing.

O ano de 2020 marca uma conquista muito expressiva para a marca no Brasil. Com o ingresso na Copa Truck e agora na Copa Shell HB20, todos os produtos da linha Shell de combustíveis disponíveis para os consumidores têm endosso na plataforma da marca em motorsport.

Seguimos fortes na Stock Car, com uma estratégia de quatro carros e nossos pilotos espalhados em três equipes. Com essa mudança de regulamento e carro para 2020, a estratégia foi entender qual equipe se adaptaria melhor. Nós temos mais opção de acerto distribuindo nossos pilotos em diferentes equipes. E todos levam em seus carros a marca Shell V-Power.

Na Porsche Cup, estamos na quinta temporada seguida como fornecedor oficial de combustível da categoria com nosso produto premium Shell V-Power Racing. Também estamos com dois pilotos representando a marca, Werner Neugebauer e Lico Kaesemodel. Ambos já conquistaram o título em anos anteriores e tenho certeza de que será um ano bastante competitivo na Porsche Cup mais uma vez.

Lico Kaesemodel e Werner Neugebauer Photo by: Victor Eleutério

No fim do ano passado já havíamos anunciado a nossa entrada como fornecedor oficial de combustível do Turismo Carretera. O campeonato não é brasileiro mas, como a Raízen (licenciada da marca Shell no Brasil) adquiriu a operação da Argentina, nós consideramos também um pouquinho proprietários desse ativo. É a categoria mais antiga em atividade no automobilismo mundial. Vale muito a pena mantermos essa categoria acesa nas nossas comunicações. E eles fizeram um trabalho formidável com um campeonato virtual, que contou inclusive com a participação de nosso piloto Gaetano di Mauro em prova transmitida pela TV para todo país em rede nacional.

Também no âmbito internacional, seguimos apoiando o Gianluca Petecof, que, após dois anos na Fórmula 4, passa a disputar a Fórmula 3 Regional. Nos testes de pré-temporada, o Gianluca foi o mais rápido, e temos boas expectativas para este novo desafio em sua carreira.

Ainda falando das nossas iniciativas, vale citar, ainda no mundo virtual, a seletiva que fez com que tivéssemos um piloto oficial virtual, Eric Goldner, que vem enchendo a marca de orgulho, porque é incrível seu nível de competitividade. Está sempre brigando pela vitória e conquistando a maior parte delas.

Agora as novidades de 2020:

Pela primeira vez colocamos um pé na Copa Truck, ainda para conhecer como funciona esse campeonato. Mas entendemos que ela tem uma importância enorme porque conversa com um perfil de consumidor e público bastante específico. Várias montadoras de caminhão estão presentes. É um campeonato com um grande histórico de presença de público nas etapas, e vamos entender esse ano como melhor explorar essa categoria, com a nossa marca presente no caminhão do Djalma Pivetta, da equipe Iveco. Assim asseguramos endosso de Shell Evolux Diesel e também dos lubrificantes Shell Rimula.

Djalma Pivetta é patrocinado pela Shell na Copa Truck Photo by: Rafael Catelan

Outra novidade recém-anunciada é a cota de “naming rights” da Copa HB20. A Hyundai é uma parceira global da marca Shell e, com uma categoria monomarca estreando no Brasil no ano passado e tendo um crescimento muito relevante, entendemos que era o momento ideal para viabilizar essa parceria aqui no Brasil. Todos os carros terão combustível Shell V-Power etanol e os lubrificantes Helix.

Copa Shell HB20 Photo by: Divulgacao

Por fim, vale lembrar que a Shell tem uma parceria técnica com a equipe ONS Bravar no kart, com alguns pilotos representando a marca nos principais campeonatos nacionais.

Dessa forma, acredito que conseguimos cobrir as principais categorias nacionais, algumas internacionais. E, claro, ainda contribuímos para o desenvolvimento dos jovens talentos em ascensão, para a Shell se posicionar de forma bastante competitiva nos principais eventos.

Sempre trabalhando as marcas de nossos produtos, “from track to road”.

