Gaetano di Mauro vê 2020 como ano de afirmação com Shell na Stock Car

Se o estelar grid da Stock Car alinhar para corrida com qualquer tipo de kart, o piloto Shell Gaetano di Mauro será sempre apontado como candidato à vitória.

É com este espírito que o melhor estreante da temporada 2019 inicia o campeonato neste fim de semana em Goiânia. Depois de mostrar seu cartão de visita, conquistando top5 e avançando ao Q3 em treinos classificatórios, sua meta é conduzir o carro #11 aos pódios da maior categoria do esporte a motor brasileiro.

Depois de construir seu nome no kartismo e acelerar de fórmula na Europa, Di Mauro mostrou velocidade e conquistou vitórias por onde passou. Em seu primeiro ano na Sprint Race, levantou o campeonato. Então foi selecionado pela Academia Shell, para disputar a Campeonato Brasileiro de Turismo, como era chamada a Stock Light em 2017.

Depois de vencer logo na etapa de estreia, coincidentemente em Goiânia, Di Mauro carregou ao longo de todo o campeonato um lastro de 80 kg no carro #11. Era exatamente seu peso equipado para competir. Ou seja, “transportando um irmão gêmeo como passageiro”, o piloto Shell venceu mais duas vezes e foi ao pódio em outras cinco. O título escapou por pouco, mas o vice-campeonato no ano de estreia indicava que ele não tinha mais o que provar na categoria de acesso.

Em 2018 migrou para os carros de GT, na disputada temporada da Porsche Carrera Cup. Foram três vitórias em 12 corridas, sete vezes no pódio e mais uma batalha pelo campeonato. Um pneu furado na etapa final tirou as chances de título, mas novamente Di Mauro motivou a Shell a alçar voos mais ambiciosos.

Foi por causa dele que a maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil ampliou sua presença na Stock Car em 2019, abrindo a segunda equipe para promover a estreia de Di Mauro na categoria.

Depois de um ano de muito aprendizado na equipe Shell Helix Ultra, com o quarto lugar na primeira corrida de Campo Grande como melhor resultado, Gaetano se juntou à equipe Vogel Motorsports nesta temporada. O time do lendário preparador Mauro Vogel é um tradicional celeiro de jovens talentos, tendo preparado carros para as primeiras vitórias de pilotos como Thiago Camilo e Felipe Fraga na Stock Car.

O período de quarentena afastou Di Mauro do cockpit. Mas não do automobilismo.

Assim como no kart, Gaetano é favorito em qualquer corrida virtual que envolver o grid da Stock Car. Ganhou com folga a primeira e única prova oficial da categoria em simuladores realizada até hoje e brilhou também em etapa virtual da Turismo Carretera -categoria argentina que tem um desenvolvido programa de automobilismo virtual, com direito a todos os pilotos do grid e transmissão ao vivo pela TV.

Quatro perguntas para Gaetano di Mauro:

O que espera da temporada, com carros novos e em nova equipe?

Vai ser uma temporada atípica. Uma temporada onde quem errar menos vai sair por cima. Não conhecemos tanto o carro, então quem conseguir sair da oficina com um setup melhor vai se destacar, e isso é uma surpresa para todos. É um desafio enorme, mas prazeroso se entrosar com uma equipe nova e entender o carro novo em tão pouco tempo.

Quais as principais diferenças entre o carro novo e o do ano passado?

A diferença entre os carros é visível na falta de Down force do carro de 2020 para o de 2019, isso vai mudar bastante nosso jeito de guiar. Vamos ter que nos adaptar muito rápido ao carro novo. A temporada começar em Goiânia é um desafio a parte, a pista tem curvas de alta e o carro com menos down force, então vai ser uma surpresa para todos. O modelo 2020 tem que frear bem antes, pois é menos estável que o do ano passado, mas tenho certeza que será um ano bem legal.

Como foi o impacto da pandemia na sua preparação para 2020?

A pandemia fez a gente ficar muito tempo longe das pistas, mas eu sempre que consegui fui para cima de um kart treinar. Andei muito nos simuladores também, me preparei muito bem tanto fisicamente quanto mentalmente durante esse período. Esses treinos no simulador me fizeram perceber que tenho uma condição muito boa de desenvolvimento esse ano, principalmente quando os carros andaram com o mesmo setup no virtual. Única coisa que me fez falta nesse período foi estar sentado atrás do volante do Stock.

Qual imagina que será o segredo do sucesso para buscar bons resultados em 2020, com as adaptações necessárias a um calendário mais apertado e mais pontos em disputa no mesmo fim de semana?

O segredo do sucesso para 2020 vai ser errar menos. Quem conseguir passar ileso de erros e danos no carro vai ter uma vantagem enorme. Como é uma coisa nova para todos, vai ser difícil se destacar muito logo no começo. Teremos um tempo de entendimento desse carro e quem conseguir estar com o carro mais inteiro nesse período vai conseguir se sair melhor no campeonato.

O piloto e suas marcas

Nome: Gaetano di Mauro

Idade: 23

Residência: São Paulo (SP)

Número: 11

Equipe: Vogel Motorsports

Temporadas na Stock Car: 2

Principais conquistas na carreira: Rookie of the Year na Stock Car (2019), Vice-campeão Porsche Carrera Cup 3.8 (2018), Vice-campeão Brasileiro de Turismo (2017), Campeão Sprint Race (2013), Pentacampeão Brasileiro de Kart classe Shifter, 4º colocado no Mundial de Kart classe KZ2

Principais resultados na Stock Car: 19º no campeonato de 2019

Temporadas com a Shell: 4