Pirelli apresenta novo pneu de chuva para Stock Car

Após mais de seis meses de espera, a Stock Car está de volta. O local escolhido para a abertura da temporada 2020 da categoria foi a rápida e veloz pista de Goiânia, que sediará a etapa nos dias 25 e 26 de julho. O fim de semana repleto de novidades terá um ingrediente extra especial: uma nova versão do Pirelli Cinturato, pneu de uso exclusivo para chuva, agora na medida 305/660-18, a mesma do P Zero, para pista seca. O novo Cinturato promete manter o excelente desempenho e segurança característicos dos produtos Pirelli.

Feito na fábrica de Izmit, na Turquia, este pneu com a nova medida é produzido em um polo de tecnologia à serviço do automobilismo da Pirelli na Europa, na mesma planta onde são produzidos os pneus da Fórmula 1, assim como outras categorias mundiais como a Fórmula 2 e Fórmula 3. Esta novidade é mais um investimento feito pela Pirelli na Stock Car, buscando entregar sempre produtos com desempenho e segurança superiores.

"Nós estrearemos em Goiânia um novo pneu de chuva para a Stock Car, agora na medida 305/660-18, igual ao pneu de pista seca. Somente a medida é distinta do modelo que usávamos desde 2013, já que o composto e o modo de fabricação se mantiveram os mesmos, pois esse pneu sempre foi muito bem adaptado à categoria", disse Fabio Magliano, gerente de produtos Car e Motorsport da Pirelli para a América Latina.

Para a primeira etapa da temporada, atenção especial à cambagem e à pressão deve ser seguida: "Goiânia é uma pista de alta velocidade e onde os pneus são exigidos, principalmente na curva um, de raio longo, onde o carro fica apoiado sobre os pneus do lado esquerdo bastante tempo. Os nossos P Zero e Cinturato estão bem dimensionados para esses esforços extras, mas um cuidado com a cambagem e a calibragem, conforme indicado às equipes, deve ser seguido", completou Magliano.

A Stock Car terá duas corridas durante esse final de semana, ambas no domingo. Por causa da quilometragem e pela força lateral exigida pela pista, a Pirelli recomenda às equipes trocarem os dois pneus do lado esquerdo do carro, especialmente o traseiro, que é o responsável pela tração, durante a parada obrigatória para reabastecimento.

O grid da Stock Car estará repleto de novidades com as mudanças de pilotos e, especialmente, a estreia dos novos carros da categoria. Totalmente reformulados, o grid está dividido entre modelos Chevrolet Cruze e Toyota Corolla.

