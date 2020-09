Com novo dono, Stock Car promete novidades para temporada 2021

A Vicar, que promove e organiza a Stock Car Brasil, agora tem um novo dono. Depois de 'pertencer' ao Grupo Time For Fun (T4F) em "um ciclo virtuoso e de muito sucesso nos últimos 15 anos", a empresa agora será do fundo nacional United Partners. Este é gerido pela Paraty Capital, responsável pela gestão de fundos acionistas de empresas promissoras em diversos segmentos do mercado, "ultrapassando o total de 12 bilhões de reais".

Em comunicado oficial, a categoria ressalta que a nova fase visa à "implementação de novos e importantes projetos". O documento ainda afirma que "o principal produto da Vicar continuará sendo a Stock Car, a maior e mais longeva categoria do automobilismo brasileiro".

"Após cumprir a sua primeira grande meta, de transformar a categoria neste ano em multimarcas, tendo como parceiras a Chevrolet e a Toyota, a Vicar parte agora rumo a projeto de expansão que trará novidades já para a temporada 2021", comunicou a Stock Car.

A liderança do projeto e o comando da Vicar seguem com o seu idealizador e fundador Carlos Col, CEO da companhia. “Para a Vicar, foi de grande importância passar a ser controlada por um fundo pertencente a uma gestora da magnitude do Paraty Capital”, disse o dirigente.

“Um fundo de investimentos só aplica seu capital em empresas nas quais enxerga um grande potencial. Após 41 anos de existência, a Stock continua pujante e com um grande futuro pela frente. É um momento importante na nossa história”, completou o executivo.

Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) se manifesta

O órgão regulador do automobilismo nacional emitiu nota, assinada por sua diretoria, na qual manifestou seu "profundo agradecimento a Time For Fun por todos esses anos à frente da Vicar".

"Por meio de toda a equipe T4F, em especial seu comandante e fundador Fernando Alterio, a companhia foi grande responsável por transformar a Stock em um produto que hoje orgulha a todos nós. Desejamos à Paraty Capital e ao Fundo United Partners muito sucesso. A CBA está de portas abertas ao grupo e seus gestores e manifesta seu total apoio e disposição para auxiliá-los no desenvolvimento de um dos grandes ícones do nosso esporte".

