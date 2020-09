A Vicar, empresa criada por Carlos Col para organizar os campeonatos da Stock Car e Stock Light, que era 'braço' da Time For Fun (T4F) faz parte agora da Veloci Investimentos, empresa controlada pelo fundo United Partners.

A empresa de entretenimento fechou um acordo para a venda de sua participação na Vicar Promoções Desportivas e anunciou nesta quarta-feira.

Em comunicado, a T4F disse que deve se concentrar na área musical em festivais e eventos para a família.

Leia o comunicado na íntegra:

"A TIME FOR FUN (T4F) anuncia a venda da Vicar Promoções Desportivas, responsável pela promoção e organização das corridas automobilísticas das categorias Stock Car e Stock Car Light, que estava sob o controle da empresa desde 2006."

"A Stock Car, inspirada na americana NASCAR, é uma das mais importantes categorias do automobilismo brasileiro, presente no país há mais de 40 anos, que conta também com a categoria de apoio, a Stock Car Light."

"Esta transação está alinhada ao planejamento estratégico da T4F, que pretende intensificar esforços na promoção de grandes festivais e shows de música ao vivo, além de eventos para família e teatro."

"Os recursos oriundos da venda reforçarão a posição de caixa da T4F e serão empregados no processo de digitalização e consolidação do mercado."

"A Vicar foi adquirida pela Veloci Investimentos, controlada pelo fundo United Partners, que dispõe de capital e solidez financeira para continuar promovendo a categoria em alto nível, desenvolvendo novos projetos que visam estimular o automobilismo brasileiro como um todo."

