Capital de Goiás e uma das principais metrópoles do Brasil, Goiânia sempre foi uma praça muito importante para a Stock Car Pro Series. Presente no calendário da principal categoria do automobilismo na América Latina desde a primeira temporada, em 1979, o Autódromo Internacional Ayrton Senna vai se tornar o segundo que mais recebeu corridas na história da competição no próximo dia 20 de março, data da segunda etapa da temporada 2022. Com presença de público pela primeira vez desde o início da pandemia, há dois anos, Goiânia vai sediar sua 70ª prova da Stock Car.

Neste momento, a capital goiana está empatada com o recém-demolido Autódromo Internacional de Curitiba, que também sediou 68 largadas em sua história na Stock Car. Goiânia ficará atrás apenas de Interlagos, que entre 1979 e o último dia 13 de fevereiro recebeu 142 provas na categoria.

Além da festa pelo novo marco, Goiânia também verá a continuidade de uma temporada que já começou bastante agitada e competitiva. A primeira etapa do ano, em Interlagos, foi válida pela badalada Corrida de Duplas e teve a vitória do campeão Gabriel Casagrande, que teve como parceiro a promessa gaúcha Gabriel Robe. Com a vitória, Casagrande abriu a temporada na liderança, com 41 pontos, seguido por Daniel Serra (32), Thiago Camilo (31), Galid Osman (25) e Ricardo Zonta (23).

Uma pista amada pelos pilotos

Versátil, o Autódromo Internacional Ayrton Senna é um circuito adorado pelos pilotos, tantos pelos desafios quanto pelo fato de ser um traçado seguro, que permite a ousadia sem arriscar a integridade física.

A pista possibilita o uso do circuito misto tradicional, bastante seletivo, de 3.835m de extensão, e também de um traçado mais curto e muito rápido, o chamado anel externo, com 2.695m. Tal versão foi utilizada pela primeira vez em 1993 e voltou a receber provas da Stock Car em 1999, 2000, 2018 e 2021. O anel externo será o palco também da segunda etapa da atual temporada.

Local da quinta corrida da história da Stock Car, Goiânia viu uma competição da categoria pela primeira vez em 10 de junho de 1979. A pole position foi conquistada por Zeca Giaffone, que marcou 1min50s75 no traçado mais longo. A vitória ficou com um “piloto da casa”: Alencar Junior, que terminou com 5s03 de vantagem para Ingo Hoffmann após 30 voltas de prova.

Ingo é o piloto com maior número de vitórias em Goiânia, com 12 triunfos, seguido por Paulo Gomes (7). Dentre os competidores em atividade, dois deles se destacam: Rubens Barrichello e Ricardo Maurício, cada um com seis vitórias. Detalhe: Maurício faturou nada menos que quatro triunfos apenas em 2021.

Todos os vencedores da Stock Car em Goiânia

1) Ingo Hoffmann, 12 vitórias

2) Paulo Gomes, 7

3) Chico Serra, Rubens Barrichello e Ricardo Maurício, 6

6) Zeca Giaffone, Ângelo Giombelli, Thiago Camilo e Daniel Serra, 3

10) Marcos Gracia, Alencar Junior, Átila Abreu, Felipe Fraga, Ricardo Zonta, 2

15) Raul Boesel, Luís Alberto Pereira, Affonso Giaffone, Carlos Alves, Xandy Negrão, Néstor Girolami (em dupla com Ricardo Maurício), Marcos Gomes, Galid Osman, Diego Nunes, Max Wilson, Gabriel Casagrande, Guilherme Salas e Allam Khodair, 1

Praças que mais receberam corridas na história da Stock Car

1) Interlagos (SP), 142 corridas

2) Curitiba (PR) e Goiânia (GO), 68

4) Jacarepaguá (RJ), 42

5) Brasília (DF), 39

6) Londrina (PR), 36

7) Tarumã (RS), 35

8) Cascavel (PR), 25

9) Santa Cruz do Sul (RS), 23

10) Velopark (RS), 18

Classificação do campeonato:

1º - Gabriel Casagrande, 41 pontos

2º - Daniel Serra, 32

3º - Thiago Camilo, 31

4º - Galid Osman, 25

5º - Ricardo Zonta, 23

6º - Allam Khodair, 22

7º - Marcos Gomes, 19

8º - Rafael Suzuki, 19

9º - Júlio Campos, 18

10º - Gaetano di Mauro, 15

Programação em Goiânia

Sexta-feira, 18 de março

9h – Stock Series – Shakedown

9h25 – Stock Car Pro Series – Shakedown

9h50 – Copa HB20 – 1º treino – Grupo único

10h30 – Stock Series – 1º treino – Grupo único

11h15 – Stock Car Pro Series – Treino dos Rookies

13h05 – Copa HB20 – 2º treino – Grupo único

13h45 – Stock Car Pro Series – 1º treino, 1º Grupo

14h25 – Stock Car Pro Series – 1º treino, 2º Grupo

15h10 – Stock Series – 2º treino – Grupo único

15h55 – Copa HB20 – 3º treino – Duplas

Sábado, 19 de março

9h – Copa HB20 – 4º treino – Grupo único

9h40 – Stock Series – 3º treino – Grupo único

10h25 – Stock Car Pro Series – 2º treino, 1º Grupo

11h05 – Stock Car Pro Series – 2º treino, 2º Grupo

11h50 – Copa HB20 – Classificação

13h55 – Stock Series – Classificação

14h30 – Stock Car Pro Series – Classificação

16h05 – Copa HB20 – 1ª prova (25 minutos + 1 volta)

17h28 – Stock Series – 1ª prova (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 20 de março

9h50 – Copa HB20 – 2ª prova (25 minutos + 1 volta)

12h15 – Stock Series – 2ª prova (30 minutos + 1 volta)

15h10 – Stock Car Pro Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

15h37 – Stock Car Pro Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

