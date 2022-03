Carregar reprodutor de áudio

Daniel Serra passará por uma verdadeira maratona neste fim de semana! Enquanto o piloto paulista disputa no sábado as 12 Horas de Sebring, segunda etapa da temporada 2022 da IMSA, no domingo ele promete estar de volta ao Brasil, para participar da prova da Stock Car Pro Series no anel externo de Goiânia.

"É uma semana dupla de corridas para mim. Vou correr as 12 Horas de Sebring nos Estados Unidos no sábado e a etapa de Goiânia da Stock no domingo. Tenho esses dois programas, infelizmente as datas coincidiram mas felizmente achamos um jeito de correr as duas", anunciou o piloto em suas redes sociais.

A maratona de Serra começa com os treinos para as 12 Horas de Sebring na quinta, enquanto a classificação acontece na sexta. A largada para a etapa, uma das mais tradicionais do mundo do endurance, acontece às 11h, horário de Brasília, durando até as 23h.

Serra correrá pela equipe Rizi Competizione, a mesma pela qual disputou as 24 Horas de Daytona em janeiro, dividindo o Ferrari 488 GT3 Evo 2020 com Davide Rigon e Edward Cheever.

Logo após, o piloto embarca para o Brasil, com a largada da primeira corrida da Stock marcada para às 15h, com transmissão da Band, SporTV e Motorsport.com. Mas o tricampeão terá um desafio extra na prova deste fim de semana, que acontecerá no anel externo do circuito de Goiânia.

"Amanhã embarco para correr as 12 Horas no sábado, uma corrida muito tradicional. Acabando a prova volto direto ao Brasil para correr no domingo. Obviamente, perderei os treinos e a classificação, chegando direto para a corrida da Stock. Largo em último, mas sabemos que, na Stock, qualquer ponto faz a diferença na luta pelo título".

Esta será a segunda etapa da temporada 2022 da Stock Car. No momento, Serra é o segundo colocado, com 32 pontos, nove a menos que o líder, o atual campeão Gabriel Casagrande, repetindo as posições finais do campeonato de 2021, com Thiago Camilo mantendo a terceira posição.

"Quero agradecer a minha equipe que esteve envolvida e que conseguiu fazer a logística dar certo para correr as duas provas. Estou animado, será um desafio, uma semana corrida, com viagens longas, mas estou animado com o desafio e vamos ver o que dá para fazer".

