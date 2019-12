A sexta vitória de 2019, ocorrida em Interlagos neste domingo, não foi suficiente para Thiago Camilo conquistar seu primeiro título na Stock Car. Daniel Serra, segundo colocado, foi campeão com margem de 21 pontos sobre o piloto da Ipiranga Racing.

Logo após a decisão, a etapa de Santa Cruz do Sul, a quinta da temporada, foi lembrada por Camilo. Na ocasião, o motor do carro #21 estourou logo nas primeiras voltas da corrida 1, fazendo com que saísse do Rio Grande do Sul sem marcar pontos.

“Hoje a gente fez o que se propôs como objetivo, vencer a corrida. Meu carro sem dúvida foi o mais veloz da temporada, mas o Daniel foi muito regular, soube competir de acordo com o regulamento e foi campeão”, disse Camilo.

“Não posso dizer que a gente deveria mudar a estratégia, porque quando venci nas rodadas duplas fui o maior pontuador.”

“Tivemos uma quebra na primeira corrida da rodada dupla de Santa Cruz do Sul, numa corrida onde eu provavelmente iria ao pódio, e o carro não chegou no box a tempo de trocar o motor. Sair sem pontos de uma rodada dupla teve um peso muito grande”, completou.

Apesar de não ter levado o caneco, Camilo saiu da temporada com seis vitórias, seis pole positions e começou da primeira fila em nove oportunidades, recordes desde 2001.

Além disso, o piloto de 35 anos chegou ao Q3 em todos os qualis do campeonato, além da ‘superpole’ da Corrida do Milhão. A média de largada de Camilo foi 1.92, sendo que a pior colocação em corridas 1 foi a quinta colocação.

Temporada histórica

O ano de 2019 foi histórico para a Stock Car, já que a categoria completou quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo: