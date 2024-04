O Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo (SP), será o cenário da terceira rodada do campeonato Sprint da Porsche Cup Brasil. Neste final de semana (dias 27 e 28), os pilotos da categoria monomarca mais veloz da América Latina retornam a seus cockpits em mais uma etapa. E as frenagens, como sempre, serão cruciais para os competidores que buscam a liderança do campeonato, já que o circuito paulistano traz o ponto de frenagem mais intensa de todo o calendário da Porsche Cup Brasil.



Interlagos oferece ótimas oportunidades para aqueles que confiam nos discos de freios FREMAX, especialmente nas curvas do S do Senna e no fim da Reta Oposta, na freada para a Curva do Lago. No S, a primeira curva do circuito, os pilotos vêm de 22 segundos de aceleração plena desde a curva da Junção, a última do traçado. Os Porsche 911 GT3 geração 992 chegam ao ponto de frenagem ao final da reta principal a cerca de 260 km/h.





Ao acionarem o pedal do freio, aplicando uma força superior a 180 kg/cm², os discos FREMAX agem em conjunto com as pastilhas e pinças de freio para uma intensa desaceleração, de 2,16 G durante quatro segundos e 190 metros, reduzindo a velocidade do conjunto para apenas 80 km/h.



O campeonato teve duas etapas realizadas até o momento, em Goiânia (GO) e em Mogi Guaçu (SP), no circuito do Velocitta. Nas quatro corridas disputadas, três vencedores diferentes: Marçal Müller, que lidera o campeonato com 53 pontos; Werner Neugebauer, o único a vencer duas provas e que ocupa a vice-liderança da tabela com 50 pontos, e Rainan Mascarello, quinto na classificação com 39.



Entre Neugebauer e Mascarello, Miguel Paludo soma 48 pontos na terceira posição, com quatro pontos a mais que Christian Hahn, o quarto colocado. Lucas Salles, Pedro Aguiar, Alceu Feldmann, Thiago Vivacqua e Francisco Horta fecham os dez primeiros da pontuação da Carrera Cup.



Na Sprint Challenge, Miguel Mariotti e a atual campeã Antonella Bassani dividem a liderança com 53 pontos. Em seguida, outro empate: Sadak Leite e Marco Túlio somam, ambos, 43 pontos. Célio Brasil é o quinto da tabela com 41, seguido por Caio Castro, Cristian Mohr, Luiz Souza, Caio Chaves e Sang Ho Kim.



Classificação e as corridas do final de semana serão disputadas neste sábado (27) e domingo (28). Com a definição do grid da Carrera Cup a partir das 9 horas de sábado, e da Sprint Challenge às 10h. A primeira corrida, da Carrera Cup, tem largada às 15h30, enquanto a Sprint corre logo depois às 16h10.



No domingo (28), a prova complementar da Carrera Cup tem largada às 12h30, com a Sprint iniciando a disputa final do dia às 13h10. O Motorsport.com exibe a etapa ao vivo.

Hamilton OCTACAMPEÃO? ENEA? Alonso TRICAMPEÃO? Novo sistema de PONTUAÇÃO mudaria a HISTÓRIA DA F1?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!