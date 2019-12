A Stock Car encerrou neste domingo a temporada que marcou os 40 anos da categoria, com a consagração de Daniel Serra, o mais novo tricampeão, igualando o feito de seu pai, Chico Serra, também campeão por três vezes seguida, 1999, 2000 e 2001.

Os setoristas de Stock Car do Motorsport.com, Carlos Costa e Erick Gabriel, analisaram o fim de semana de Intelagos, o campeonato de 2019 e o que pode vir para o futuro. O próprio Serra participou da edição #21. Confira:

