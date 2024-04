Um fim de semana histórico para Marçal Muller na etapa de Interlagos da Porsche Carrera Cup. O gaúcho de 31 anos, nascido em Nova Hartz, será o 23º piloto da história da categoria a completar 100 corridas. E justamente no palco de seu primeiro título da categoria, em 2019: o Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo.

O representante da marca de tinta automotiva oficial da Porsche Cup teve um bom desempenho no ano passado em Interlagos. Foram quatro segundos lugares em seis provas disputadas no circuito paulista de 4.309 metros e 13 curvas. Além disso, já conquistou títulos e vitórias em provas da Endurance Challenge no local.

Para completar, Muller já tem uma vitória na temporada 2024, na primeira corrida da etapa de Goiânia, e completou todas as provas da Carrera Cup até agora entre os três primeiros. O ótimo desempenho o deixou na liderança do campeonato, com 53 pontos, três à frente do conterrâneo Werner Neugebauer.

"As expectativas são sempre as melhores! Tivemos um rendimento muito bom em Interlagos na última vez que corremos aqui e isso me deixa animado. Vamos trabalhar forte para fazer um bom classificatório e boas corridas nessa etapa especial que marca minha 100ª corrida na categoria. vamos trabalhar forte para conseguir um bom final de semana."

